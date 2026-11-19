Блог | У Росії великі збитки, але звинувачують у всьому Україну

Поки все прогресивне людство спостерігає за пригодами баскака Пу в гостях у імператора Сі, окреслимо вихідне становище перед можливим згадуванням війни під час двостороннього переморгування Пу з Трампом і дискусії у форматі "2,5 лідера".

1. Глобальні більшовицькі ЗМІ повідомили сьогодні, що добрі західні розвідки переконані: Путін зібрався воювати щонайменше до кінця зими, розраховуючи, що Україна впаде. Якщо не впаде – до завершення циклу виборчих кампаній у Європі. А там видно буде.

Ну, прямо скажімо, не те щоб одкровення. Однак.

При цьому констатується (майже висловлюється жаль), що Росія зазнає великих втрат через війну, маючи вельми сумнівні здобутки.

Підводять до закономірного запитання – а чому ж Путін не припинить цю невигідну для Росії війну й не повернеться до нормалізації? Адже йому з усіх боків кажуть: "Дурню, кидай рушницю, виринай!"

Правильна відповідь – тому що він диктатор, маніяк-убивця і охоплений месіанством маразматик – звучить неполіткоректно. Порядні люди не можуть собі дозволити озвучувати таку причину.

Тому вони озвучують іншу, політкоректну версію: це Україна винна, що Росія не закінчує війну!

Якби не впертість України, усе б уже давно закінчилося!

Учора про це прямо під час "Рамштайну" сказав товариш Елбридж Колбі, заступник міністра війни Піта Гегсета і головний путинофіл Пентагону.

Товариш Колбі визнав, що російська армія зазнає великих втрат і в останні місяці більше втрачає, ніж здобуває.

Але тут же зазначив: удари України вглиб російської території нібито мобілізують дорогих росіян на підтримку війни і нібито підбурюють Путіна до ескалації. Оце дизельний інцест Трампа з Пу не підбурює, а дії України – підбурюють! Треба ж розуміти!

Звідси той самий висновок, до якого підводять добрі розвідки через найчесніші медіа: от якби Україна не робила того, що робить, то й Росія б угамувалася. Адже завжди так і було. Тиша, благодать, поки Україна не напала на Росію! Ну, або не змусила напасти на себе, чого ви чіпляєтеся до слів!

Тобто риторика товариша Колбі цілком відповідає актуальній лінії Трампа на тему, хто там чого хоче, а хто не хоче.

2. Як яскраве обрамлення цієї думки паралельно заволала колективна російська наволоч, що просочилася до різних країн (я потім окремо опишу цю категорію, бо й досі переконаний, що серед росіян є дуже різні люди, зокрема – дуже гідні, тому не можна всіх узагальнювати).

Ці істоти різко заметушилися після ефектного демонтажу мосту через Керченську протоку. Сенс їхнього існування переважно зводиться до просування двох тез: 1) Україна дарма чинить опір, усе одно марно; 2) Україна неправильно чинить опір, а тому – дарма.

У ситуації з мостом нам запропонували десятки пояснень, чому взагалі не слід було по ньому бити, чому вдарили неправильно й дарма. Це традиційна пісня. Не бийте по Wildberries, бийте по НПЗ! Удари по НПЗ нічого не дають, бийте по ОПК! Ви погано б’єте по ОПК, бийте по солдатах в окопах! Навіщо, ну навіщо ви знову взялися за НПЗ?! А тепер ще й міст!

Нагадую.

Ще влітку Україна провела максимально наочну демонстрацію, після якої навіть найбільш альтернативно обдаровані могли дійти висновку: якщо Україна в межах однієї атаки уражає об’єкти на обох берегах Керченської протоки й по обидва боки від мосту на воді (в Азовському та Чорному морях), то мосту вона свідомо не чіпає, бо не хоче.

Командувач СБС Роберт Бровді окремо наголосив на цьому в інтерв’ю: у нас усе готове, ми просто цього не робимо.

Після цього Росія почала атакувати мости в Запоріжжі, Дніпрі, Києві, не кажучи вже про багатостраждальні мости в Одеській області.

Ну, а тепер дорогі росіяни на блакитному оці намагаються підмінити хронологію та причину з наслідком. Підводячи до тієї самої думки: Україна має загорнутися в простирадло й повзти на цвинтар. А все інше – марно й неправильно!

Тобто два персонажі виходять із того, що для завершення війни треба змінити поведінку України. А імператора Сі загалом усе влаштовує. Йому подобається, як усе горить, як усі бігають і метушаться.

Змінити підхід можуть лише якісь вагомі бонуси. Вголос про них нічого не говорять.

Якщо якісь рішення і будуть, ми зможемо визначити їх лише за наслідками. Відповідь Сі Цзіньпіна товаришу Штайнмаєру була вельми промовистою: займайтеся самі, адже Китай усе влаштовує.

І ось тут варто уточнити, а що ж не влаштовує Росію?

3. Для цього треба взяти за точку відліку весну 2026 р.

Ціна на нафту злетіла вгору з початком війни в Перській затоці, водночас Україна почала кампанію з упорядкування російської нафтової галузі.

Спочатку панував скепсис. Попри ефектні задимлення, той самий Михайло Ходорковський у травні оцінював пошкодження нафтопереробки в 10% потужностей на місяць, тобто близько 1% на рік. Улітку його оцінка змінилася. Він почав констатувати зростання пошкоджень і збитків.

Нині дещо інші акценти почав розставляти й експерт берлінського офісу Центру Карнегі Сергій Вакуленко, якого недоброзичливці називають "рупором Газпрому" за консервативний підхід до оцінювання пошкоджень і впевненість у загальній стійкості російського нафтогазового сектору. Станом на зараз він оцінює робочі потужності нафтопереробки (без конденсату) у половину від повного обсягу в традиційний для Росії листопад.

Більшовицьке видання Reuters наводить інші, але зіставні цифри, констатуючи скорочення обсягів на 45%.

Тобто за пів року Україна навчилася наполовину скорочувати російську нафтопереробку. Унаслідок цього Кремлю довелося запровадити обмеження на експорт і жорстко адмініструвати внутрішній ринок.

Вакуленко вказує на головну новацію: у листопаді Україна за 2,5 тижня досягла ефекту, над яким навесні-влітку працювала 2,5 місяця…

Російські цифри – це окремий жанр дезінформації, тому їх треба доповнювати контекстом.

4. Тієї ж весни голова Центробанку Росії товариш Ельвіра Набіулліна та її підлеглі, а також галузеві експерти оцінювали візити добрих дронів і ракет як негативний, але тимчасовий (!) фактор під час формування грошово-кредитної політики та встановлення ключової ставки, від якої танцює ціна грошей.

Улітку цей фактор почали розглядати як стійкий, регулярний. А восени було визнано, що БПЛА та ракети – це довготривалий МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ фактор. Який підриває інвестиції на корені й звужує коридор для зниження ставки, попри благання бізнесу.

Плюс Набіулліна, коментуючи інфляцію (навіть офіційно вона майже в 2 рази вища за шукані індикатори), прямим текстом заявила: кожен бюджетний рубль, спрямований в ОПК, – це проінфляційний фактор.

Центробанк РФ відкрито говорить: наступний рік завідомо буде поганим, гіршим за цей. Тому треба якось припиняти ці "фактори".

Це найкраща відповідь тим, хто сумнівався, наприклад, у доцільності демонтажу каналів підтримки російської армії через платформну економіку (маркетплейси). За підсумками – мінус трильйон лише за короткий відрізок. Для порівняння: мінус доходи федерального бюджету за півтора-два місяці від дорогої нафти.

Про стогнання товариша Грефа говорять багато. Клієнти "Сбербанка" біднішають, закриваються, кредити не повертають і не беруть, бо не інвестують. Печаль-біда.

Але до когорти рятівників капіталізму в Росії раптово увірвався і головний комуніст – Геннадій Зюганов (так, він ще живий). Виступаючи в Думі, Зюганов наголосив: на обслуговування війни витрачається кожен другий бюджетний рубль у Росії. Він обрамив це своєю повісткою, але акценти розставив правильно: війна не просто виключає будь-який розвиток, вона вже небезпечно підгризає соціальні програми. А якщо немає інвестицій і розвитку, то проблем не подолати.

Найнаочніше те, що російські вожді самі зафіксували: допомога товариша Трампа через високу ціну на нафту не врятувала бюджет, дефіцит усе одно зростає. А якщо ціна знизиться, то взагалі гаплик.

З загальним посилом – треба щось вирішувати.

Різні промисловці й підприємці уточнюють: ви, звісно, можете воювати, якщо хочете. Але тоді доможіться скасування санкцій. Інакше ми фінансово не виплутаємося, а технологічно остаточно станемо ще однією китайською провінцією.

Отже: взагалі (!) немає жодного позитивного прогнозу ні від кого. В один голос – 2027 рік буде дуже поганим, щось вирішуйте.

5. І тут виникає ще один нюанс, на який самі ж росіяни звернули увагу.

Товаришка Марін Ле Пен, звісно, подруга Путіна й усе таке. Але зараз вона публічно заявляє: військова допомога Україні триватиме, а фінансову буде згорнуто … через 6 місяців (!) після приходу до влади через збідніння французької скарбниці. Якщо їй вірити, виходить, що до листопада 2027 року в підтримці України нічого не зміниться. Це означає: ЩЕ цілий повноцінний РІК.

Ми сподіваємося, кажуть дорогі росіяни, що Ле Пен бреше, як усі брешуть на виборах. І що вона відріже допомогу Україні через пів години після інавгурації. А що … якщо ні?

З огляду на те, що нордики в тонусі, Мерц із Пісторіусом непохитні, британці щось підкидають, Канада й Японія допомагають, а тут ще й Франція може відпасти не до літа, а до наступної зими, то навіщо весь цей цирк? А якщо ще й Трампа дотиснуть до якихось послаблень для України й тиску на Росію, бути біді…

Якщо ставка на обвал України до березня не спрацює, відкриється новий рівень – ще на пів року. Адже Україна взимку не сидітиме просто так – вона шкодитиме. Страждатиме, але відбиватиметься…

Тому розповіді про готовність воювати до зими, літа й осені 2035 року – вони, напевно, правдиві. Але всі процеси підштовхують до рішення: треба так чи інакше форсувати.

Чим, власне, Пу з Трампом займалися в жовтні. Вони форсували. Просто ні в того, ні в іншого не вийшло.

Удари по мостах у Києві почалися 1 жовтня – через тиждень після виборів у РФ і зустрічі Трампа із Зеленським у США на "тижні лідерів" ООН. Де публічний акцент був на відновленні переговорного треку.

Росіяни його "реанімували" за допомогою нових злодіянь і рекордних втрат на фронті. А Трамп – через істерику з приводу НПЗ, дизельну угоду, маніпуляції з розвідданими та зв’язком. І ще дещо.

І в них не вийшло. А тепер ще й міст обвалився…

До різдвяної паузи (і зустрічі Ж20) залишилося всього нічого – 4 тижні. Потім США прокинуться з новим конгресом. А після 10 січня мають повернутися до двостороннього діалогу з Китаєм.

Імператору Сі взагалі нема чого метушитися, якщо Трамп із Пу не привезли якихось дивовижних подарунків. У Трампа є деякі аргументи щодо Ірану. А Путін може лише віддати "нирку" десь в Арктиці. Або щось із найціннішого в "Росатомі". Китай особливо нічим не здивуєш.

Зважаючи на те, що протоколом на тристоронню зустріч відведено годину, вона взагалі ні про що. Суто технічно. Для привітань і гасел.

Тому у Путіна залишається робочий варіант – форсувати. Тобто ще розкручувати ескалацію. Але це ризики. Тупиковий – затягувати.

Україна пропонує третій. Він звучить приблизно так.

6. Ми не будемо надто голосно кричати, що ти – огидний невдаха. Навпаки.

Усе буде коректно. Ти ж бачиш – армія ідеально керована. Домовленості щодо Олешок і обмінів чітко виконуються.

Оголошуй перемогу.

Оголошуй "із позиції сили" 10-15 гуманітарних акцій, ми "підкоримося" і пригасимо фронт. А якщо стільки гуманітарного (ти ж гуманіст!), то й обмін ударами припинимо. Продаси зерно. Переживемо зиму. А до весни, на свіжу голову, про щось домовимося.

А якщо ні – то не ображайся. Нам-то втрачати нічого – це ти на нас напав. Бити будемо люто. "Ми ще не починали", – як процитував класика міністр оборони України Євген Хмара на "Рамштайні".

Путіну простіше й зрозуміліше воювати, затягуючи ухвалення рішення. Як він зазвичай і робить. Але поки є 4 тижні, щоб накопичити аргументи й мотивацію, аби підштовхнути його до переможної паузи.

Об’єктивно: з цим фігурантом шанси мізерні. І ось тут дуже стали б у пригоді якісь ефектні кроки ЄС чи окремих країн. Деякі заготовки проглядаються. Залишилося дочекатися, як їх буде реалізовано.