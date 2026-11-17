У Празі на головному вокзалі зіткнулися два пасажирські поїзди: постраждали десятки людей. Фото і відео

17 листопада в Чехії на головному вокзалі Праги зіткнулися два пасажирські поїзди. Внаслідок інциденту пострадали 46 людей, з них четверо у важкому стані. Також серед постраждалих троє машиністів.

Причини та обставини аварії наразі розслідують. Про це повідомило видання CT24.

Що сталося

Аварія на залізниці в Празі сталася 17 листопада вранці, близько 7:00, на мосту через вулицю Сейфертова. Поїзди зіткнулися лоб у лоб. Внаслідок інциденту постраждали 46 людей, серед яких троє машиністів. Четверо постраждалих постраждалих перебувають у важкому стані, решта дістали легкі травми.

За словами речника рятувальної служби, поранених доправили до празьких лікарень. Дванадцять людей отримали травми середньої тяжкості, а тридцять – легкі. За даними поліції, загалом постраждали 16 іноземців, серед яких були громадяни Словаччини, України, Росії, Нігерії та Болгарії.

Міністр транспорту Чехії Іван Беднарик повідомив журналістам, що припускає, що один із машиністів проїхав на світлофор, який забороняв йому керування.

"Я не буду спекулювати, чи це була технічна несправність, чи людський фактор, але поки що схоже, що один поїзд проїхав на червоне світло", – сказав міністр.

Один із поїздів прямував до міста Міловіце, а інший – з Млада-Болеслава. Зазначається, що обидва поїзди рухалися на невеликій швидкості, тому серйозних наслідків вдалося уникнути. Водночас пошкоджені передні частини обох потягів.

Роботу чотирьох платформ на головному вокзалі наразі відновлено. Однак затримки та ускладнення все ще можливі.

Усі причини та обставини аварії розслідує залізнична інспекція.

"На місці вже працюють слідчі-криміналісти, які разом із залізничними інспекторами встановлюють усі причини та обставини аварії, а головне – хто винен у зіткненні поїздів", – повідомили в поліції.

Чеська залізниця обіцяє компенсувати пасажирам обох поїздів збитки за травми та заподіяну майнову шкоду.

Раніше OBOZ.UA розповідав про те, що у неділю, 8 листопада, у Єгипті зіткнулися два пасажирські поїзди. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди кілька вагонів зійшли з рейок, загинуло щонайменше семеро людей, а 112 отримали поранення.