У Польщі ідентифікували усіх жертв теракту у Кракові: з громадянством однієї жінки виникла плутанина

У Польщі встановили особи всіх шістьох людей, які загинули внаслідок суботнього нападу зі стріляниною в центрі Кракова. Шостою жертвою виявилася 51-річна громадянка Австрії, через що раніше в мережі виникла плутанина щодо кількості загиблих.

Про це під час пресконференції заявив малопольський воєвода Кшиштоф Кленчар, повідомляє Укрінформ. Він спростував повідомлення про нібито ще одну смерть унаслідок нападу та пояснив, що вони з'явилися через непорозуміння щодо громадянства однієї із загиблих.

Що відомо про загиблих і постраждалих

За словами Кленчара, серед шістьох загиблих – троє громадянок Польщі віком 61, 47 і 53 роки, а також 50-річний поляк. Ще однією жертвою став 32-річний громадянин Великої Британії, а шостою – 51-річна громадянка Австрії.

Водночас 16 постраждалих залишаються в шести лікарнях Кракова. Стан 14 із них оцінюють як стабільний, один із поліцейських перебуває у тяжкому стані, а нападник – у критичному.

Воєвода також повідомив про стан двох правоохоронців, які дістали поранення під час затримання зловмисника. Обох вивели з медикаментозної коми, однак вони продовжують перебувати під наглядом лікарів.

Наразі відвідувачів до поліцейських не допускають, а слідчі дії за їхньої участі тимчасово не проводять.

Що відомо про стрілянину в Кракові

Нагадаємо, 7 листопада в центрі польського Кракова сталася стрілянина. Нападник відкрив вогонь на Головному ринку міста.

На місце оперативно прибули правоохоронці, які вступили в перестрілку зі зловмисником і затримали його. Обставини нападу та особи постраждалих встановлювали польські правоохоронці.

Як писав OBOZ.UA, під час затримання нападника в Кракові поранення дістали двоє поліцейських – Якуб Кулік та Артур Моранський. Завдяки діям правоохоронців вдалося врятувати багато життів.