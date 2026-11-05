У Мюнхені українку підозрюють у вбивстві 13-річного сина: вона намагалась скоїти самогубство

У німецькому Мюнхені українку підозрюють у вбивстві 13-річного сина. Тіло хлопчика знайшли в готельному номері, а поряд лежала важко поранена його мати.

Жінку затримали, суд у цій справі має відбутися 5 листопада. Про це повідомило генеральне консульство на запит Hromadske.

Що відомо

Інцидент стався в готелі Eden Hotel Wolff, пише TAG24 з посиланням на слідство. Цей готель розташований неподалік від центрального вокзалу на вулиці Арнульфштрассе.

У номері близько 9:40 ранку правоохоронці виявили тіло дитини, а поруч лежала тяжко поранена жінка – його мати. За версією слідства, жінка могла вбити сина, після чого намагалася вчинити самогубство.

"У відповідь на звернення консулів Генерального консульства України в Мюнхені до місцевої поліції отримано підтвердження факту затримання громадянки України в одному з готелей Мюнхена. Попередньо вона підозрюється у вбивстві дитини", – йдеться в повідомленні.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, скоїв вбивство. Зловмисник під час конфлікту застрелив перехожого у парку Святошинського району.