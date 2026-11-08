У Франції готуються до ймовірного штурму Єлисейського палацу: The Telegraph дізналося, що чекатиме на Макрона

Французькі спецслужби та поліція готуються до можливого масштабного повстання, яке може супроводжуватися штурмом Єлисейського палацу, диверсіями та кібератаками. Для президента країни Еммануеля Макрона передбачили таємний бункер у передмісті Парижа, куди він зможе евакуюватися в разі нападу протестувальників.

Про це повідомляє The Telegraph, посилаючись на книгу La Nouvelle Armée des Ombres ("Нова армія тіней"). Її автори, журналісти-розслідувачі П’єр Гастіно, Антуан Ізамбар та Франк Рено, описали підготовку французької влади до можливих сценаріїв політичної нестабільності.

Підготовку планів евакуації президента частково спричинили події 2018 року, коли під час протестів "жовтих жилетів" Макрон зазнав нападу розлючених демонстрантів у Ле-Пюї-ан-Веле. За словами одного з авторів книги, тоді французький уряд "тремтів".

Після цього влада почала розробляти сценарії евакуації президента та враховувати досвід заворушень лютого 1934 року, які призвели до падіння французького уряду.

Франція готується до можливого повстання

За даними авторів, французькі чиновники побоюються, що перемога Марін Ле Пен на президентських виборах може спровокувати нову хвилю вуличних протестів. Радикальні ліві активісти, молодь із передмість і сільські бойовики можуть відмовитися визнавати результати голосування.

Водночас перемога кандидата ультралівих сил Жан-Люка Меланшона, який, згідно з актуальними опитуваннями, може вийти до другого туру президентських виборів, здатна спричинити "пасивний опір" у поліції.

Керівник поліції Парижа Патріс Фор неодноразово проводив зустрічі для підготовки до можливого повстання. Французька зовнішня розвідка моделювала сценарії втручання у вибори, а столична поліція відпрацьовувала можливість працювати цілий день без зашифрованих смартфонів у разі масштабної кібератаки.

Один із високопоставлених співробітників розвідки ще у квітні попереджав про наближення Франції до масштабного повстання. Серед причин він називав зростання цін на пальне та невдоволення, яке накопичується з часів протестів "жовтих жилетів".

Водночас спецслужби недооцінили масштаби демонстрацій 17 жовтня: вони прогнозували від 60 до 150 тисяч учасників, тоді як на вулиці вийшли понад 500 тисяч людей.

Сценарії захисту парламенту

Французькі спецпризначенці також вивчали можливість залучення військових для захисту парламенту в разі збройного повстання. Про відповідні плани розповів колишній офіцер 13-го парашутно-драгунського полку. Однак один із колишніх командирів спецпризначенців застеріг від розміщення військових на вулицях Франції. На його переконання, влада може почати зловживати такою можливістю.

Загрози виходять за межі країни

За інформацією авторів, минулого року Frontex, французькі та бельгійські спецслужби провели навчання, під час яких моделювали гібридну кризу. Сценарій передбачав поєднання діяльності російського тіньового флоту з вигаданою ядерною аварією в Алжирі.

У межах навчань скоординовані удари спричинили масовий відтік до Європи мігрантів, які зазнали радіаційного опромінення. Сценарій також включав кібератаки.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, Велика Британія та Франція уперше провели спільні ядерні навчання. Вони відбулися на тлі загострення відносин з Росією та зростання загроз із її боку