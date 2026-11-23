У Чехії українець п'яним врізався в автобус, який вилетів на залізничні колії: суд виніс вирок

21-річний українець, який у вересні 2024 року спричинив серйозну ДТП у чеських Карлових Варах, отримав умовний термін. Тоді його автомобіль на швидкості врізався в міський автобус, який після удару пробив огородження та опинився на залізничних коліях. Унаслідок аварії постраждали п'ятеро пасажирів, двоє з них дістали тяжкі травми.

Карловарський районний суд визнав чоловіка винним у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень і створенні небезпеки під впливом алкоголю. Про це йдеться в рішенні суду, яке ще не набрало законної сили, пише Чехія-Онлайн. Окрім умовного покарання, українцю заборонили керувати транспортом протягом семи років і зобов'язали виплатити понад 1,7 млн чеських крон.

Умовне покарання

За сукупністю порушень молодому чоловікові загрожувало до восьми років позбавлення волі. Однак суддя Петр Вошта (Petr Vošta) пояснив, чому вирішив не відправляти його до в'язниці.

За його словами, реальне ув'язнення суттєво обмежило б можливості потерпілих отримати компенсації. Обвинувачений залишився в Чехії, має роботу та може поступово виплачувати призначені судом суми.

Під час ухвалення вироку суд також врахував, що до аварії українець не мав судимостей, а протягом понад двох років після ДТП не вчиняв нових правопорушень.

Водночас суддя наголосив на численних порушеннях правил дорожнього руху. Саме тому заборону керувати транспортними засобами призначили на сім років – майже максимально можливий строк такого покарання.

Обставини аварії

ДТП сталася вранці 19 вересня 2024 року, приблизно о шостій годині, на перехресті вулиць Варшавської (Varšavská) та Західної (Západní), неподалік центру Карлових Вар.

Тоді 19-річний водій автомобіля "Фольксваген Поло" (Volkswagen Polo) проїхав на червоний сигнал світлофора зі швидкістю понад 60 км/год і врізався в бік міського автобуса. У салоні громадського транспорту перебували 14 людей.

Удар припав на ділянку між середньою та задньою частинами автобуса. За висновком експерта, пошкодження акумуляторного відсіку призвело до руйнування рульового механізму.

Після цього автобус перестав реагувати на керування, пробив дорожнє огородження, з'їхав із насипу та передньою частиною опинився на залізничних коліях. П'ятеро пасажирів отримали травми, двоє з них – тяжкі.

Що встановив суд

Під час розгляду справи з'ясувалося, що на момент аварії в крові водія було 1,12 проміле алкоголю. Крім того, він не мав водійського посвідчення, перевищив швидкість і керував автомобілем без обов'язкового страхування.

На судовому засіданні українець пояснив, що поспішав і не помітив червоного сигналу світлофора. Коли побачив автобус, спробував загальмувати, але зіткнення уникнути вже не вдалося.

За словами молодого чоловіка, спочатку йому навіть здалося, що автобус продовжив рух після удару. Він вважав, що зіткнення було незначним.

Водій автобуса розповів суду, що після удару транспортний засіб перестав реагувати на кермо, тому він уже не міг змінити напрямок руху.

Найбільшу суму компенсації – 1,7 млн крон – українець має виплатити Чеському бюро страховиків (Česká kancelář pojistitelů). Окремо суд призначив відшкодування постраждалим пасажирам. Загалом ці виплати становлять ще кілька сотень тисяч крон.

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