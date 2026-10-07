Блог | Трамп хоче укласти бізнес-угоду з Путіним. Про що мова?

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Новини зі США. Вівторок, 6 жовтня 2026

Про що думає і що говорить президент

"путін хоче укласти угоду", – неодноразово повторював Трамп. Про яку угоду йдеться, чи не про продаж "Лукойлу"?

* У понеділок о 12:32 за часом Східного узбережжя 47-й президент США опублікував такий твіт (переклад із максимальним збереженням орфографії, лексики та стилю):

"Ціни на бензин зростають тепер не через ситуацію в Ормузькій протоці – адже рекордні обсяги нафти надходять на ринок практично щодня, – а через слова "нафтопереробні заводи": російські заводи підриває Україна, а наші власні закривають "дурократи" у "синіх штатах", таких як Каліфорнія. Президент ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП".

У понеділок ввечері, виступаючи на передвиборчому мітингу своїх прихильників у штаті Небраска, 47-й президент запропонував Ірану знищити Лос-Анджелес і Сан-Дієго.

Що спільного між цими твітами та заявою, зробленою в Небрасці?

Обговорювати серйозно його вже нескінченні заяви про те, що Україна винна у високих цінах у США то на дизельне паливо, то на бензин, немає жодного сенсу. Зрозуміло, що в Україні подібні його заяви всіх дратують. Але ці заяви не мають абсолютно ніякого сенсу. Це брехня, розрахована на те, що йому вдасться переконати американців у тому, що не він, не його божевільна фінансово-економічна політика, не його повний стратегічний провал у війні з Іраном, не республіканці в Конгресі, які підтримують його політику, винні в тому, що подорожчав на 50% бензин, на 75% дизельне паливо, і подорожчало буквально все. Переконати американців у тому, що винен не він, не республіканці в Конгресі, а Україна, йому точно не вдасться. Ті приблизно 30–33% американців, які продовжують його обожнювати й вірити в усе, що він каже, будуть продовжувати його обожнювати в будь-якому разі. Решта чудово розуміє, що Україна не має до підвищення цін у США взагалі жодного стосунку. А голосами 33% виборців неможливо виграти вибори.

Пояснення, надані різними республіканцями у вівторок, що, запрошуючи Іран знищити два міста в Каліфорнії з населенням у 10 мільйонів людей, президент "пожартував", що це фігура мови, не пояснюють, звичайно ж, того, про що він думає.

Тим часом між його твітом (тією його частиною, де він висуває абсолютно божевільне й абсурдне звинувачення на адресу демократів у тому, що вони "закривають" нафтопереробні заводи в Каліфорнії) та заявою із закликом до Ірану знищити два величезні міста в Каліфорнії, існує прямий зв’язок. Цей зв’язок у підсвідомості 47-го, яка вже дуже давно зосереджена на стані, який знаменитий американський журналіст Карл Бернштейн ще в січні 2017 року, на початку першого президентського терміну Трампа, назвав "холодною громадянською війною".

Звідси й усі його заяви про те, що вільні американські ЗМІ – "вороги народу", що демократи – "внутрішні вороги", що, якщо демократи виграють вибори, "ми втратимо країну".

У його підсвідомості вже давно триває холодна громадянська війна. І тому тут існує прямий зв’язок – між брехнею про те, що демократи "закривають" у Каліфорнії його улюблені нафтопереробні заводи, та тим, що йому хотілося б знищити два міста в Каліфорнії, два міста, в яких, як і в усіх великих містах, переважна більшість виборців голосує за демократів. За ненависних йому демократів, яких він оголошує "внутрішніми ворогами". З якими він у своїй підсвідомості веде громадянську війну. Поки що – ще холодну.

Хоча жорстоке й холоднокровне вбивство його агентами двох американських громадян в іншому великому місті – Міннеаполісі минулої зими, яке залишилося демонстративно безкарним, – це теж звідти. І в цьому випадку це вже епізод реальної громадянської війни. І штурм Капітолію, на який він відправив натовп своїх прихильників 6 січня 2021 року в спробі здійснити державний переворот, – це, звичайно ж, теж епізод реальної громадянської війни.

* Тим часом "найвеличніший миротворець" усіх часів і народів, який обіцяв закінчити російсько-українську війну менш ніж за добу, знайшов спосіб отримати для себе пряму вигоду від війни.

Майже рік тому він несподівано погодився ввести санкції проти двох найбільших нафтових компаній "імперії зла" – "Лукойлу" та "Роснефті". Однак, буквально через тиждень після введення цих санкцій, значна їхня частина, що стосувалася "Лукойлу", який мав продати свої закордонні активи, зокрема в Північній Америці, була відстрочена. А зараз з’ясувалося, що 47-й президент, його родина, друзі та бізнес-партнери збираються укласти "бізнес"-угоду з путіним, яка дозволить усім їм збагатитися. Про це минулої суботи, 3 жовтня, було опубліковано велику статтю в газеті "Нью-Йорк Таймс" за підсумками журналістського розслідування, проведеного журналістами Антоном Трояновським та Еріком Ліптоном.

Журналісти у своєму розслідуванні посилаються на вісім незалежних одне від одного джерел, які обізнані з ситуацією та надали приблизно однакову інформацію.

Як виявилося, друг президента Віткофф і його зять Кушнер їздять до Москви й зустрічаються з путінським емісаром Дмитрієвим не тільки для того, щоб слухати лекції з "історії" та розповіді про те, що Трамп, вони та їхні друзі зможуть отримати в Росії 12 трильйонів доларів на розвитку спільних "бізнес-проєктів" після того, як вмовлять Україну капітулювати. Вони обговорюють цілком конкретний "бізнес-проєкт". Відповідно до цього "бізнес-проєкту" закордонні активи "Лукойлу" має придбати консорціум інвесторів, до складу якого входять такі особи:

– Тодд Болі (особа, пов’язана безпосередньо з Трампом, переказала до двох політичних фондів Трампа 2 мільйони доларів; у 2022 році організував консорціум, який викупив у російського олігарха Абармовича лондонську футбольну команду "Челсі" за $4,25 мільярда).

– Брати Мутаз і Рамез Аль-Хайат – мільярдери з Катару (були присутні на другій інавгурації Трампа; є головними інвесторами будівництва в Албанії гольф-клубу та готелю під брендом "Трамп", який перебуватиме під управлінням компанії, що належить Кушнеру та його дружині – дочці Трампа Іванці).

– Шейх Тахнун бен Заїд Аль Нахайян (голова ради безпеки Об’єднаних Арабських Еміратів, мільярдер, давній партнер Трампа, який разом зі своїми синами володіє компанією World Liberty, що займається сімейним криптовалютним бізнесом Трампа та керується сином Віткоффа)

– На додачу до цього в консорціумі планує брати участь адміністрація Трампа через урядову американську організацію U.S. International Development Finance Corporation – Корпорацію США з фінансування міжнародного розвитку (так, не забувайте, "соціалісти" та "комуністи" – це у нас демократи, а республіканці у нас за "малий уряд" і за те, щоб держава не втручалася в економіку, ну, ось хіба що як радянська держава, брала участь у придбанні активів приватної іноземної компанії).

Чи не так, у цьому консорціумі все чудово! Все як на долоні.

Особливо цікавий склад учасників консорціуму, якщо врахувати, що раніше спроби американського нафтового гіганта "Шеврон" та американської інвестиційної компанії "Карлайл" придбати активи "Лукойлу" (після того, як майже рік тому були введені санкції, що зобов’язують "Лукойл" продати ці активи) натрапили на блокування з боку адміністрації Трампа, яка мала надати дозвіл на таку угоду. Тут якось усе надто очевидно – 47-й президент шукав вигоду особисто для себе, своєї родини та своїх найближчих партнерів.

Це не просто корупція. Це корупція взагалі безпрецедентна. Багатомільярдна корупція в буквальному сенсі на крові. Під виглядом "мирних переговорів", суть яких розкрили журналісти "Нью-Йорк Таймс".

"Лукойл" (тобто Путін) збирається отримати за свої активи 20 мільярдів доларів. Члени консорціуму збираються, вклавши ці гроші, отримати потім прибуток. Поки ж заправки "Лукойлу" як працювали в США, так і працюють.

До кінця історії під назвою "Страх: Трамп у Білому домі" (с) (назва книги Боба Вудворда, виданої у 2018 році) залишилося 837 днів.

Дякую всім, хто прочитав. Бережіть себе та своїх близьких. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. Здоров’я всім.

Зрештою, те, що відбувається у світі, залежить від нас. Від того, чи боремося ми зі злом, чи творимо Добро, чи залишаємося просто спостерігачами, чи чекаємо пасивно й віримо, що хтось десь щось вирішить за нас, чи боремося зі злом і робимо все можливе, щоб перемогло Добро.

Ми не повинні допустити, щоб зло перемогло. Перемога зла означатиме кінець світу, в якому ми живемо. Допустити цього ми не можемо. Особливо зараз.

Українські друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і завжди буде.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.