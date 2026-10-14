Блог | США президента Трампа стали на бік ворога

Сполучені Штати Америки президента Трампа встали на бік ворога.

Тепер – висновки. Кожна країна світу має запам’ятати: покладатись на США, покладатись на підписані папери (як Будапештський меморандум) – безглуздо.

Вашингтон не поважатиме підписані договори. Вашингтон не дотримає слова. Вашингтон зрадить прямо в розпал війни. За $100 вигоди.

– США скасували фінансову підтримку України, яка була в середньому $50 млрд / рік.

– США скасували гуманітарну підтримку України, яка здійснювалась через USAID на десятки мільярдів.

– США почали знімати санкції з Росії, допомагаючи Путіну більше заробляти.

– США в Європі вкладають гроші в перемогу проросійських політиків та партій, які прагнуть поразки України.

– США розбудовують політичне та економічне партнерство з Росією, винагороджуючи вбивство цивільних в Україні.

– США також винагороджують спецслужби Росії. Поки Росія підриває країни Заходу, російські олігархи оплачують весілля в родині Трампа.

– США постійно тиснуть на Україну, погрожують і вимагають капітулювати у війні з Росією.

– США погрожують припинити навіть продаж зброї для України. Тобто Трамп готовий пожертвувати американським ВПК, щоб догодити Путіну.

– США погрожують припинити останній вид допомоги, який лишився з боку Штатів – обмін розвідувальними даними з Україною.

Сполучені Штати Америки встали на бік ворога. Сполучені Штати Америки зрадили Захід та всіх своїх колишніх друзів та партнерів в Європі і Світі.

Трамп зруйнував фундамент світового впливу США. Трамп зруйнував повагу до США. Трамп знецінив силу слова США. Прапор США більше не прапор свободи. Прапор США здерли та кинули в багно під Білим домом.

Заходу потрібний новий лідер.