Російські гібридні атаки на країни Балтії можуть призвести до сепаратизму окремих регіонів і реалізації "українського сценарію" 2014 року

5 та 6 жовтня на кордоні Латвії та Білорусі сталася чергова провокація за участю озброєних людей у масках, які намагалися переправити з території Білорусі групу зі щонайменше 20 мігрантів у Латвію, пошкодивши при цьому інфраструктуру та вкравши камери відеоспостереження. Після невдалої спроби мігрантів перетнути кордон, невідомі зайшли на територію Латвії, пошкодили електрощит і забрали дві камери спостереження, а потім повернулися до Білорусі.

Кремль тестує реакцію країн НАТО на прикордонні провокації

При цьому латвійські служби припускають, що злочинні угруповання влаштували провокацію на кордоні з дозволу білоруських силових органів, який своєю чергою, отримали "зелене світло" на такі дії від Москви. Таким чином можна констатувати, що російські спецслужби повертаються до кампанії провокації з території Білорусі, але мета, яку вони ставлять перед собою – набагато масштабніша. Фактично на даному етапі це виглядає як тестування одного зі сценаріїв контрольованої ескалації для підриву єдності НАТО з подальшими перспективами зменшення підтримку України від країн Європи.

Мета Росії – поставити під сумнів можливість застосування 5-ї статті НАТО про колективний захист

Очевидно, що стратегічною метою таких дій Кремля та його союзників є перевірка і дискредитація функціональності 5-ї статті Статуту НАТО, яка передбачає допомога Альянсу в разі нападу на країн-учасників блоку. Найзручнішим полем для такої перевірки є країни Балтії (Естонія, Латвія, Литва) в силу свого географічного розташування і наявності спільних кордонів як з Росією, так і з Білоруссю, а також Калінінградського ексклава в тилу Балтійського регіону. Наступним фактором є невеликий розмір території, населення і збройних сил кожної з Балтійських країн, а також можливість відрізати всі три країни від сухопутного сполучення з НАТО взяттям під контроль Сувалкського коридору.

Кордон Латвії і Білорусі, 17... Джерело: Getty Розгорнути

Гібридна атака може розвиватись в декілька етапів в разі недостатньої реакції НАТО

Відтак можна спрогнозувати основні сценарії гібридних атак Росії на країни Балтії, які можуть розгорнутись найближчим часом. Наразі ми спостерігаємо сценарій гібридної атаки через третю країну (Білорусь) під виглядом міграційної кризи, де мігранти вже не просто проривались, а були з озброєною групою супроводу, яка завдавала прямої шкоді прикордонній (практично військовій) інфраструктурі. Результатом таких провокацій має стати підвищення рівня хаосу та некерованості на кордонах, чого можна досягти через захоплення невідомими адмінбудівель, прикордонної території, провокування сутичок, нападів на прикордонників, контрольно-пропускні пункти тощо. При цьому витрати на такі провокації незначні, і в будь-який момент можуть бути припинені, адже повноцінну війну на Балтійському фронті Росія не потягне внаслідок того, що майже всі військові ресурси задіяні проти України.

Результатом провокацій може стати створення осередків збройного сепаратизму в Балтії на кшталт "Л/ДНР"

Фактично сценарій прориву мігрантів з території Білорусі ставить дилему про те, як реагувати блоку НАТО на порушників "без прапора", адже назвати це військовою агресію неможливо як і застосувати пункт 5 Статуту Альянсу. Тому наступним кроком Кремля стане запуск вслід за мігрантами кримінальних елементів, диверсантів та терористів, які під прикриттям "мігрантів" будуть сіяти хаос, паніку, влаштовувати саботаж, диверсії, захоплення чи навіть теракти на критичній інфраструктурі, промисловості, військових і цивільних об’єктах тощо. В разі успіху цих дій і відсутності адекватної протидії з боку як НАТО, так силових відомств окремих країн можна очікувати наступного етапу розвитку гібридних – проникнення через неконтрольовані ділянки кордону вже підготовлених кадрів – військових під виглядом цивільних, диверсійних груп та підрозділів приватних військових компаній типу "Вагнер" тощо. Вони можуть діяти аналогічно сумнозвісним групам Стрєлкова-Гіркіна при захопленні Слов’янська та Краматорська навесні 2014 року, створюючи при цьому загони "самооборони" з місцевих мешканців, що особливо актуально для російськомовних районів Естонії та Латвії.

У разі успіху цього етапу не виключено пряму участь російських військ з метою "захисту російськомовного населення". Про можливість таких подій нещодавно натякав і сам Володимир Путін, вказуючи, що Росія знає про порушення прав російськомовних у країнах Балтії та розуміє, що з цим робити: "Ми вже знаємо, як реагувати, і виробили певний підхід до цього. Ми реагуємо у гуманітарному плані, в плані міжнародного права". Варто наголосити, що сепаратизм на Сході Україні підживлювався саме такими заявами Росії, що зрештою призвело спочатку до обмежених військових дій, а потім і до повномасштабної війни.

Відтак варто розуміти що Росія зараз має на столі два варіанти провокацій проти "Балтійського флангу" НАТО – власне описаний в цьому матеріалі гібридний сценарій і сценарій прямої військової участі. Сценарій прямої військової участі може виявитись ефективним в разі вмілого і швидкого застосування в районі Сувалкського коридору, який відділяє країни Балтії від Європи. Однак це варіант більш передбачуваний і має контрдії у вигляді розгортання додаткових військових підрозділів НАТО в цьому районі та зведення мінних загороджень та фортифікацій.