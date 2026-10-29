Блог | Путін марить Ялтою, Трамп грає у світове домінування, Сі чекає. А що пропонує світу Україна

На сучасному етапі війни складається враження, що невідомими шляхами Україну ведуть до миру. Яким від буде, коли і чи буде взагалі, не знає ніхто. Посланці і послання, що постійно переміщуються між столицями, швидко змінюються, не встигаючи дозріти до справжніх переговорів. Ідеї про нові саміти ростуть, як гриби після дощу, і так само зникають під ножем досвідченого грибника. Путін живе у вигаданому минулому і бачить себе учасником якщо не Каїрської, то Тегеранської, або навіть Ялтинської конференції. Трамп дбає виключно про уникнення розслідувань своєї блискучої карʼєри, а його бригада технофашистів – про тотальне домінування над світом. Сі Цзіньпін спокійно чекає, коли трупи заклятих друзів пропливуть униз по течії Янцзи. Залишається питання, на яке ще треба знайти відповідь – а що пропонує світу Україна? Це питання можна формулювати по різному, але саме так це звучить у виконанні наших партнерів: а ви що пропонуєте? Чи знаємо ми самі, що ми пропонуємо?

Какафонія "думок" у власній бульбашці соціальних мереж – це не те, що є реальною думкою більшості чи навіть меншості. Навіть пости ломів – це не кінець історії. Дуже важливо чути і обговорювати різне. Критично важливо не наполягати на жодній думці, яка здається очевидною. Абсолютно необхідно спробувати зрозуміти логіку опонента без того, щоб начепити на нього ярлики. Можна навести нескінчену кількість прикладів, коли інша сторона, навіть дружньо налаштована, сприймає очевидне для нас зовсім з іншого ракурсу. Для того, щоб раз за разом не помилятися, важливо тренувати здатність ставитися до іншої точки зору з повагою. Те, що змінити не можна, варто приймати, концентруючи зусилля на тому, що змінити можна.

Міжнародні відносини нагадують ходіння по замінованому полю. Історичні образи, спотворені сучасними політиками у своїх прагматичних цілях, культурний ресентимент, міфи, які внаслідок занадто частого повторення перетворилися на кшталт істини – це тільки частина вибухових пристроїв, здатних зруйнувати багаторічні позитивні зусилля по налагодженню діалогу. Тому очікувати узгодження інтересів двох і більше сторін важко навіть тоді, коли йдеться про найближчих сусідів. Все частіше стається так, що чим більша відстань від проблем і пріоритетів іншого, тим легше з ним порозумітись. Особливо погано виглядають наївні спроби неофітів пройти мінним полем без втрат, повністю ігноруючи досвід професійних мінерів.

Пошук правильних зовнішньополітичних рішень можна здійснювати різними способами. Найкращий – це шляхом ретельного стратегування, професійного вивчення проблеми і розроблення декількох сценаріїв реагування в разі непередбачуваних змін обставин. Найвеличнійший воїн японської історії Міямото Мусаші у своїй "Книзі пʼяти кілець" вчив, що коли ви готуєтесь до поєдинку з одним чи декількома суперниками, варто навчитися бачити відразу все поле і передбачати рухи з різних сторін, а не покладатися виключно на власну техніку чи сприятливі обставини. "У стратегії важливо дивитися вдалину так, ніби вона близько, і на близькі речі так, ніби вони далеко". Мусаші критикував воїнів, які покладалися лише на "сприятливий ландшафт" чи випадковість. Його стратегія полягала у тому, щоб самому створювати обставини: засліплювати ворога сонцем, змушувати його спотикатися об нерівності рельєфу та нав'язувати свій темп, незалежно від того, де відбувається поєдинок і наскільки іменитим є суперник.

Найкраща переможна стратегія має базуватися на внутрішній силі. Філософія "фудошін" – це буквально означає "нерухомий розум", що б не відбувалося навколо – паніка, крики чи смертельна небезпека, вчить, що внутрішнє ядро воїна має залишатися стабільним за будь-яких обставин. Зовнішня сила може зламатися під тиском сильнішого суперника, але внутрішню силу (дух) зламати неможливо. Дух воїна у розпалі бою має бути таким самим, як і в повсякденному житті – спокійним, рішучим і зібраним. Таких дух, тим більше колективний, не виникає сам по собі, він формується через порозуміння і тренування.

У нашій реальності при спробі провести діалог по вертикалі з будь-якого, щонайменше значущого питання, стає зрозумілим, чому національна ідея України за версією Леся Подерв'янського перетворилася на універсальну відповідь, яку чути завжди – стосується це обіцяних ракет Файр Поінт, спроб обговорити межі прийнятних компромісів у вкрай складному переговорному процесі із стратегічними партнерами чи нагальної необхідності загострювати спірні моменти українсько-польських відносин у чи не найбільш складний період війни з часів весни 2022 року.

Всі війни рано чи пізно закінчуються. Приклади останніх 100 років свідчать, що цей процес рідко буває безболісним і безкомпромісним. Нації втрачали території, протягом тривалого часу залишалися розділеними, змінювали не те що закони і конституції, а форми державної влади. Ті, хто вважався переможцем, продовжували жити у злиднях, у той час, як переможені здійснювали економічні прориви і швидше за переможених виходили на провідні позиції у світі. Але жодна країна не здійснювала трансформацій без того, щоб хоча б на рівні еліт було порозуміння цілей, засобів і мети, народ погоджувався терпіти і долати важкі часи, розуміючи, що соціальні ліфти піднімають на вищі щаблі тих, хто найкраще виконує свою функцію, а не тільки тих, хто є зручними. В українському контексті можна погодитись і на "київський режим", якщо це є обʼєднуючою ідеєю кваліфікованої більшості. Але біда у тому, що ніхто нікого не питав і не питає.

Внутрішня єдність і міцність нації є продуктом важкої роботи, вона не дається зверху і не зʼявляється сама по собі. Якщо люди розмовляють і роблять це із взаємною повагою, вони навряд чи будуть нищити один одного. Біснуватий сусід зневажав нас завжди і ми вічно будемо для нього "хохлами", яким би не було прізвище кремлівської істоти. Тому говорити з ним треба інакше, ніж між собою, і внутрішній діалог є необхідною умовою правильної тональності зовнішнього. Сама історія України просто кричить про необхідність толерантного ставлення до різного – стосується це мови, віри чи відмінностей культурно-історичного контексту, який існує у різних регіонах України. Для того, щоб вступити у мир і продемонструвати Росії, яка за будь-яких умов буде кричати про свою "перемогу", її місце біля туалету у тюремній камері, ми маємо навчитися говорити один з одним з повагою, вести постійний діалог між владою і суспільством, між різними прошарками суспільства, у тому числі між політичними силами і представниками еліт, приймати рішення у законний і справедливий спосіб і здійснювати їх послідовно і наполегливо. Свого часу президент Ющенко скликав нараду генеральних конструкторів провідних оборонних підприємств. Один з її учасників потім поділився враженням: півтори години говорив Ющенко і на цьому нарада закінчилася. Як любив казати один колишній міністр закордонних справ: ви не все знаєте. Є тільки одна правильна відповідь на це: ви теж.