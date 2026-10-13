Блог | "Путін хоче укласти угоду": справжня проблема нової заяви Трампа

Логіка дій адміністрації США насамперед забезпечує Путіну політичну перемогу. Вашингтон дає йому можливість відчути себе потрібним, вочевидь, не до кінця усвідомлюючи, з якими брехунами американцям доводиться мати справу. Дизельна угода, яку емісари Трампа вважають способом повернути РФ за стіл переговорів, сама по собі мало що означає – набагато важливіше те, що США самі "розпакували" тему зняття санкцій та участі Москви у глобальних процесах.

Минулого тижня Стів Уіткофф і Джаред Кушнер повідомили українській делегації, що Путін не готовий вести переговори про припинення війни, пише Reuters. Водночас вони висловили думку, що оголошена Трампом угода може сприяти відновленню тристоронніх переговорів. На думку американців, угода про постачання дизельного пального може допомогти "пом’якшити" позицію Москви, зокрема тому, що вона "надсилає сигнал про готовність Трампа укладати угоди" з Росією.

Проблема не лише в тому, що Вашингтон вимагає від українців припинити удари по НПЗ – попередня адміністрація США, хоча й у менш категоричній формі, теж висловлювала побажання зупинити ці удари. І те, що союзники систематично змушували Україну вести війну зі зв’язаними руками, теж не велика новина. Справжня проблема – нова заява Трампа про те, що Путін хоче укласти угоду і тепер потрібно домогтися, щоб Зеленський теж захотів її укласти.

Тут важливо уточнити, яку саме угоду хоче укласти Путін. Те, що він продає американцям як "угоду щодо війни", ймовірно, передбачає часткову капітуляцію України на його умовах. Чи усвідомлюють це американці – велике питання, особливо у світлі історії про припинення "взаємних ударів по НПЗ". Сьогодні Путін повною мірою використовує США у власних інтересах, поки у Вашингтоні вірять у "відновлення довіри". Патологічним брехунам ніколи не можна довіряти.