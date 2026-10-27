Блог | Навіщо Китаю насправді потрібен Тайвань

Тайвань – TSMC, мікросхеми, кремнієве серце світової цивілізації, вічна загроза китайського десанту і бла-бла-бла...

Одразу на смітник. Пережовувати цю жуйку з новин ми не будемо.

Щоб зрозуміти, чому 70-річні діди в Забороненому місті реально готові ризикнути третьою світовою війною – погляньмо на цей острів під іншим кутом: через закони гідроакустики, батиметрію океану та холодну логіку імперського виживання.

КАЗКА ПРО "КРЕМНІЄВИЙ ПРИЗ"

Для початку доб'ємо головний міф: "Китай хоче захопити Тайвань, щоб заволодіти заводами TSMC і контролювати світові технології".

Це повна маячня. У Пекіні сидять прагматичні циніки, і вони чудово знають: заводи TSMC неможливо захопити, як комору із зерном.

Нідерландська компанія ASML (монополіст у виробництві верстатів для найпередовіших чипів) давно вбудувала у своє обладнання протоколи дистанційного самознищення. За перших ознак штурму верстати за мільярди доларів перетворюються на цеглину одним натисканням кнопки з Європи.

Без японської хімії, німецької оптики та американського софту ці фабрики – просто стерильні коробки з бетону та алюмінію.

У американців і самого Тайваню на столі давно лежить затверджений план "Спалена земля": у разі критичної загрози цехи будуть підірвані, а ключові інженери евакуйовані.

Китаю дістануться бетонна крихта і битий кремній. Комуністи це знають. Тоді заради чого весь цей галас?

ТАЄМНИЦЯ КІЛОМЕТРОВОЇ БЕЗОДНІ: Чому підводні човни Китаю сліпі та глухі

Справжня причина захована там, куди обиватель ніколи не дивиться – на карті глибин океану.

Погляньте на узбережжя материкового Китаю. Жовте море, Східнокитайське і північна частина Південнокитайського – це, за мірками океанології, мілкі тази. Середня глибина там – усього 50–100 метрів.

Для сучасного підводного флоту це катастрофа:

Атомний підводний крейсер Китаю з ядерними балістичними ракетами на борту – це 150-метрова махіна. На стометровій глибині він плаває, як кит у дитячому басейні.

Його видно із супутників, його шум відбивається від дна, а американські протичовнові літаки та донні гідроакустичні датчики ловлять його координати тієї ж секунди, як він виходить із бази на острові Хайнань.

Китайська ядерна тріада кастрована на морі. У разі війни американці перетоплять китайські ракетоносці прямо на виході з бухт, позбавивши Пекін можливості завдати гарантованого ядерного удару у відповідь по США.

А тепер дивимося на східний берег Тайваню.

Тут шельф різко ламається і падає вертикально вниз: глибина моментально йде на 2000–4000 метрів у безодню Філіппінського моря!

Якщо Тайвань під контролем Пекіна, на його східних скелях будуються військово-морські бази. Китайська атомна субмарина виходить із захищеного підземного бункера і відразу провалюється на кілометрову глибину. Вона розчиняється в Тихому океані. Американські сонари сліпнуть.

Китай уперше в історії отримує можливість приховано підійти до берегів Каліфорнії та навести ядерні ракети на Вашингтон впритул. Тайвань – це ключ до ядерного паритету з США.

МОРСЬКА В'ЯЗНИЦЯ ГЕНЕРАЛА МАКАРТУРА

Другий фактор – географія морських шляхів. Ще в 1950-х роках американський генерал Дуглас Макартур назвав Тайвань "непотоплюваним авіаносцем".

Американці побудували так званий "Перший острівний ланцюг": Японія – Тайвань – Філіппіни. Це гігантський частокіл, що замикає Китай біля його власних кордонів.

На тайванській горі Лешань стоїть гігантський американський радар раннього попередження. Ця циклопічна антена дивиться вглиб території Китаю на 3000–5000 кілометрів. Військові США бачать кожен пуск китайської ракети й кожен зліт винищувача. Для Китаю це те ж саме, якби у вас у туалеті ЦРУ встановило приховану камеру.

Поки Тайвань чужий, китайський флот замкнений у внутрішніх морях. Захоплення Тайваню вибиває центральну ланку цього ланцюга. Морська клітка ламається, і китайський флот виривається на оперативний простір Тихого океану.

ЗАШМОРГ НА ГОРЛІ ЯПОНІЇ ТА КОРЕЇ

Третя ціль – абсолютний диктат в Азії.

Японія та Південна Корея – технологічні титани, але повні каліки в плані ресурсів. Вони імпортують понад 95% своєї нафти і газу. І майже всі танкери з Перської затоки йдуть у Токіо та Сеул через вузькі горлечка навколо Тайваню.

Якщо Китай забирає острів:

1. Він ставить на його східному узбережжі протикорабельні гіперзвукові комплекси та авіаполки бомбардувальників, накриваючи прицілом усі торговельні шляхи на тисячі кілометрів навколо.

2. "Обійти" Тайвань танкерам фізично неможливо: маршрут подовжиться на 10 днів, світового флоту супертанкерів просто не вистачить для забезпечення безперебійного постачання, а вартість фрахту та страховки вб'є японський експорт.

Пекін отримує в руки головний вентиль Східної Азії. Один рух брови в Пекіні – і в Японії гасне світло та зупиняються заводи Toyota. Це спосіб примусити головних азійських союзників США до покірності без жодного пострілу по їхній території.

ІДЕОЛОГІЧНИЙ ЛЯПАС: Привид 1949 року

І останнє – особиста параноя Комуністичної партії Китаю.

З 1949 року, коли розбиті націоналісти Чан Кайші втекли на Тайвань, цей острів є живим доказом головної брехні компартії.

Партія десятиліттями вбиває в голови мільярда китайців: "Західна демократія не підходить китайському менталітету! Китайцям потрібна сильна рука, цензура та мудрий вождь, інакше буде хаос".

І тут, через стокілометрову протоку живуть ті ж самі китайці:

У них процвітаюча демократія;

Свобода слова і змінюваність влади;

І при цьому один із найвищих рівнів життя в Азії.

Існування Тайваню – це щоденний ідеологічний плювок в обличчя пекінському режиму. Поки Тайвань вільний, легітимність компартії не абсолютна.

ПІДСУМОК

Для Пекіна Тайвань – це корок у пляшці, в якій Захід тримає китайську імперію вже 75 років. Це питання виходу на стратегічні океанські глибини, контроль над виживанням Японії та Кореї й ліквідація найнебезпечнішого альтернативного шляху для китайської нації.

Але парадокс у тому, що спроба вибити цей корок силою може розбити саму пляшку. Чи наважиться Сі Цзіньпін на військовий штурм, чи продовжить повільно душити острів блокадою – питання відкрите. Торг за цей шматок скелі в будь-якому разі йтиме не в доларах, а за законами імперського виживання.