Блог | На Трампа чекає імпічмент, а Путін "потирає руки"

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Новини зі США. Вівторок, 13 жовтня 2026

І знову "путін хоче укласти угоду", і знову "путін і Зеленський ненавидять один одного"

Що змінила "дизельна угода" Трампа з путіним

* 47-й президент, як завжди, робить заяви, повторюючи те, що він уже говорив багато разів раніше.

У понеділок: "путін хоче укласти угоду", "нам потрібно переконати Зеленського укласти угоду".

У вівторок: "путін і Зеленський обоє хочуть зупинити війну. Але вони так ненавидять одне одного, що не можуть. США повинні їм у цьому допомогти".

І так далі. Аналізувати цей потік свідомості, перемежований з помилковими твердженнями, немає сенсу.

Є сенс аналізувати справи та вчинки.

У п’ятницю Трамп оголосив про "угоду" з путіним щодо поставок російського дизельного палива на світові ринки.

Найточнішу відповідь на запитання, поставлене ведучою телеканалу MS NOW Кеті Тур щодо того, як ставитися до того, що США, можливо, закуплять російське дизельне паливо, дав конгресмен-демократ, заступник голови комітету Палати представників у справах збройних сил Адам Сміт:

– президент заслуговує на імпічмент і усунення з посади.

Оскільки якщо США за вказівкою президента закуплять російське дизельне паливо, то президент тим самим порушить закон США від 2022 року, що забороняє імпорт нафти та нафтопродуктів із Росії. А за порушення закону президент заслуговує на імпічмент і усунення з посади.

Адам Сміт коротко й чітко описав, що чекає на Трампа в новообраній Палаті представників, якщо факт закупівлі американським урядом російського дизельного палива навіть у символічному обсязі буде встановлено: імпічмент.

Адам Сміт додав, що імпічмент чекає також на главу Пентагону Гегсета. Очевидно, у цьому випадку розслідування якраз й проводитиме комітет із збройних сил, який у разі дуже ймовірної перемоги демократів на виборах очолить Адам Сміт.

Що відбувається після оголошення Трампом про "угоду" з путіним щодо дизельного палива та про "енергетичне перемир’я", яке, як повідомили американські ЗМІ, на думку Трампа, має полягати у взаємній відмові від ударів по нафтопереробних заводах (яких в України не залишилося після російських ударів ще у 2022 році), тобто у відмові України від ударів по російських нафтопереробних заводах.

Як повідомили багато американських ЗМІ з посиланням на свої "джерела" Віткофф і Кушнер при цьому пригрозили Україні, що якщо вона не припинить наносити удари по цих заводах, США перестануть надавати Україні розвідінформацію та продавати їй зброю за європейські гроші в рамках програми PURL. Хоча ті самі ЗМІ з посиланням на інші джерела повідомили, що такого ультиматуму Віткофф і Кушнер не ставили.

Реальність же така.

Україна вже дві (вже три – Ред.) доби не завдає ударів по російських нафтопереробних заводах.

Україна не отримала в ніч на вівторок даних від американської розвідки про російську балістичну атаку (хоча Трамп у вівторок публічно заперечував, що США перестали ділитися даними розвідки з Україною).

Ціна на дизельне паливо в США та у світі не змінилася, залишаючись рекордно високою.

Ціна на бензин у США та у світі не змінилася.

Ціни на нафту дуже незначно коливалися, і на даний момент ціна за барель "Брента" становить 107,1 долара, що навіть трохи вище, ніж було в п’ятницю, до твіту Трампа про угоду з путіним.

Якщо Трамп ставив собі за мету вплинути на виборців, щоб вони голосували за республіканців, то такої мети він не досяг. Він обіцяв у п’ятницю, що ціни дуже швидко впадуть. Але реальність суперечить його обіцянкам. Ціни на заправках відображають саме реальність і мають набагато сильніший вплив, ніж обіцянки Трампа.

З усього цього на даний момент випливає наступне.

Трамп республіканцям не допоміг. Вони як перебували на траєкторії поразки на виборах, так на ній і знаходяться.

Але Трамп надав дуже суттєву допомогу путіну. Бо вже дві (на даний момент уже три – Ред.) доби Україна не завдає ударів ані по російських нафтопереробних заводах, ані по перекачувальних станціях, ані по портовій інфраструктурі, що використовується для експорту нафти та нафтопродуктів.

Якщо Україна й надалі продовжуватиме таке одностороннє енергетичне "перемир’я", путін потиратиме руки, глузуючи з Трампа.

* Газета "Вашингтон Пост" опублікувала деталі чергового "мирного плану", запропонованого Віткоффом і Кушнером на зустрічі з українською делегацією та представниками кількох європейських країн, НАТО та ЄС минулої п’ятниці.

Не будемо обговорювати замороження війни на лінії фронту просто тому, що путін на це не погодиться. Не будемо обговорювати гарантії безпеки України на рівні 5-ї статті НАТО, знову ж таки просто тому, що путін на це не погодиться (та й чому б просто не прийняти Україну до НАТО в такому разі).

І оскільки путін на це не погодиться, то неможливо досягти угоди на таких умовах у сьогоднішній ситуації, коли Росія ще має ресурси для продовження війни.

Але в цьому "мирному плані" є один пункт, який варто обговорити. Відновлення поставок газу та нафти з Росії до Європи, зокрема через Україну. Трамп і його оточення знову хочуть зробити Європу тотально залежною від російських енергоносіїв. Повідомлення низки ЗМІ про переговори на тему поставок газу за участю Кушнера та Віткоффа, які з Росією збирається вести партія "Альтернатива для Німеччини", у світлі останніх новин не викликають подиву.

Взагалі ж, найцікавіше те, що все це цілком відповідає "Стратегії національної безпеки США" – офіційній зовнішньополітичній доктрині Трампа та його адміністрації, опублікованій на початку грудня 2025 року.

У цьому документі, зокрема, йдеться:

"Війна в Україні мала парадоксальний ефект – вона збільшила зовнішню залежність Європи, особливо Німеччини. Сьогодні німецькі хімічні компанії будують одні з найбільших у світі переробних заводів у Китаї, використовуючи російський газ, який вони не можуть отримати вдома".

Тобто адміністрація Трампа в основному зовнішньополітичному документі заявляє, що німецькі компанії повинні отримувати російський газ!

У тому ж документі проголошується, що США розглядають ЄС як організацію, ворожу своїм інтересам, і всіляко підтримуватимуть у Європі ті сили, які послаблюють ЄС:

"Ми підтримуємо суверенні права держав, виступаємо проти підривного втручання наддержавних організацій і прагнемо реформувати ті інститути, які повинні не заважати, а сприяти суверенітету та просуванню американських інтересів".

"До більш глибоких проблем, з якими стикається Європа, належать діяльність Європейського Союзу та інших наддержавних структур, що підривають політичну свободу та суверенітет".

Далі висловлюється підтримка тим політичним силам у європейських країнах (ультраправим), які за своєю суттю є антиєвропейськими.

Цілі Путіна і Трампа щодо Європи є однаковими. Трамп не бачить у ліберально-демократичній Європі союзника і прагне приходу до влади в європейських країнах ультраправих. путін прагне того самого. Кожен із них вважає, що зможе підпорядкувати собі розрізнені європейські країни. Так уже ділили Європу Гітлер і Сталін. До чого це призвело, добре відомо.

До кінця історії під назвою "Страх: Трамп у Білому домі" (с) (назва книги Боба Вудворда, виданої у 2018 році) залишилося 830 днів.

Дякую всім, хто прочитав. Бережіть себе та своїх близьких. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. Здоров’я всім.

Американські друзі, голосуйте на виборах: поштою, достроково, у день виборів. Не забувайте, що від ваших голосів залежить доля США, доля України та доля всього світу.

Зрештою, те, що відбувається у світі, залежить від нас. Від того, чи боремося ми зі злом, чи творимо Добро, чи залишаємося просто спостерігачами, чи чекаємо пасивно й віримо, що хтось десь щось вирішить за нас, чи боремося зі злом і робимо все можливе, щоб перемогло Добро.

Ми не повинні допустити, щоб зло перемогло. Перемога зла означатиме кінець світу, в якому ми живемо. Допустити цього ми не можемо. Особливо зараз.

Українські друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і завжди буде.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.