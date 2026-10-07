Блог | На кону – Польща: війна з РФ або фактична капітуляція

На кону – Польща?

Імовірно, погрози Путіна, підтверджувані його оточенням (Лавров, Медведєв, Караганов...) застосувати ЯЗ по тому в Європі, хто зазіхне на Калінінградську область, може мати цілком предметне пояснення. Заява вочевидь мала підґрунтя.

Мова може йти про те, що Кремль таки розглядає сценарій, за яким РФ завдасть ракетних ударів по "хабах" у Центральній Європі, через які відбувається постачання зброєю ЗСУ. (Знищення мостів через Дніпро слід розглядати саме в цьому контексті.) Після завдання ракетних ударів по Польщі, що, за міжнародним правом, стане актом агресії, польському урядові, крім підняти в небо винищувачі, доведеться вибирати: або, у відповідності з законами РП, оголосити воєнний стан і вжити заходи на оборону від агресора, або залишитися білими орлами й з тріском програти наступні вибори. Вибір невеликий. Отже, доведеться якось воювати. Єдина ділянка спільного з агресором кордону – Калінінградська область. Ну, поляки не такі вже й орли, щоб нападати на територію сильнішого або, просто, більшого. Тому, вірогідно, аби зберегти електорат, уряд правлячої партії почне блокувати щось російське в Балтійському морі. Ну, щоб не пролетіти на виборах і щоб не сміялися. Але блокада портів і суден, за Конвенцією ООН про визначення агресії, така сама агресія, як і, скажімо, бомбардування ракетами території іншої держави. Ось тут поляки, за задумом Москви, мали б утертися й визнати, що воювати з РФ не будуть. Що буде означати фактичну капітуляцію й готовність зникнути з карти або стати російським сателітом. Як уже не раз бувало. Бо що тоді завадить росіянам зайти на територію Польщі й руйнувати вже не ракетами, а танками?

"Консультації" з країнами-членами НАТО – не приймаються. Франція й Британія ЯЗ проти РФ не застосують. ФРН воювати з РФ – не буде. Ракет і самим не вистачає... Трамп... Ну, ви й самі знаєте.

Отже, у разі, якщо РФ таки обстріляє РП ракетами/дронами, у Польщі залишиться два варіанти: або вступити у війну й бути готовим до застосування ЯЗ, або неофіційно капітулювати й заявити про готовність і надалі виконувати всі російські забаганки. Ну, поляки про них знають не з книг. Ну, або робити вигляд, що щось роблять, але нічого не робити. Зрештою, це цілком вписується в Ультиматум РФ, оголошений Лавровим у грудні 2021 року про витіснення НАТО з Центральної Європи. Нічого несподіваного.

Тобто (ще раз), після завдання РФ ракетних ударів по РП Варшава або змириться з російськими вимогами й не чіпатиме нічого російського ні в Калінінградській області ні в Балтійському морі (винищувачі в небо росіяни піднімати їм дозволять) або зазнає ядерної атаки. Після якої росіяни зупинятися не збираються.

Чекаю на реакцію від польського уряду, бо невпевнений, що розвідка РП прогнозує подібний сценарій.