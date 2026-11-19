Блог | Китай зробив попередження: як Сі принизив Путіна

Навіщо Сі замовив танець "Трепак" для Путіна?

Вишукано-принизливе ставлення до Путіна на саміті в Китаї – це попередження Путіну: не потрібно аж надто зближуватися зі США.

1. В Кремлі вважали, що зможуть перетворити поїздку Путіна в Китай на такий собі бенефіс повернення Путіна в велику політику. Китай не міг дозволити Росії використати свою територію для її бенефісу.

2. Для Сі історично важливо було принизити Путіна, продемонструвавши і світу, і, що не менш важливо, китайцям, що століття ганьби завершується тим, що можна принижувати того, хто брав участь в розпилі китайської території. Китай змусив на рівних говорити США і може ігнорувати моральний стан керівника Росії.

3. Не варто забувати: Китай постраждав від Ялти. Тому навіть символічне фото на трьох в перший день конференції не можна було допустити. Зрештою Китай і не планував ніякої Ялти.

4. А тепер найважливіше: чи зміниться щось в стосунках Росії та Китаю? Можу ствердити, що нічого. Росія залишається головним майданчиком для експерименту по переведенню всього, що тільки можна на китайські технології.

5. Танець "Трепак", яким зустрічали Путіна – це попередження Путіну: не зближуйся з США. І в Китаї, схоже впевнені, що вибираючи між закінченням війни і залежністю від Китаю, Путін ще довго буде вагатися.