"Коли, як не зараз?" Уряд Польщі готує "передвоєнний закон" з урахуванням досвіду України

У Польщі готують законопроєкт, який має посилити готовність держави до можливого збройного конфлікту та врегулювати її функціонування в умовах загрози. Міністерство оборони Польщі заявляє, що під час підготовки документа врахували досвід України, отриманий під час повномасштабної війни.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на брифінгу в Домброві-Гурничій. Інформацію про підготовку законопроєкту також повідомило польське видання Rzeczpospolita.

У Міноборони Польщі проаналізували зміни, які Україна запровадила у законодавстві після початку повномасштабної війни. Водночас польська влада не планує механічно копіювати українські рішення.

"Йдеться про адаптацію законодавства, винесення уроків із війни в Україні", – пояснив Косіняк-Камиш.

Український досвід може стати для Польщі джерелом рекомендацій під час підготовки власних правових механізмів.

Законопроєкт має врегулювати взаємодію між різними органами влади та функціонування держави під час кризового управління. Також передбачаються зміни у системі постійного чергування та управління обороною держави, плануванні оборонних заходів у невійськовій сфері, підготовці персоналу, оборонних навчаннях і курсах.

Окремо документ передбачає можливість завчасного переміщення польських та союзницьких військ у разі виникнення загрози, підготовку необхідної інфраструктури та узгодження польського Плану оборонного реагування із системою реагування НАТО (NATO Response System).

Наразі законопроєкт перебуває на етапі внутрішнього узгодження в польському Міноборони. Коли саме його розглядатиме Сейм, поки не визначено.

У польському оборонному відомстві зазначають, що новий закон має усунути правову прогалину між функціонуванням держави у мирний час і формальним запровадженням воєнного стану. Нині норми щодо оборонної підготовки та управління обороною Польщі містяться у кількох різних нормативних актах.

Косіняк-Камиш заявив, що польський уряд має бути готовим до найскладніших сценаріїв. Він також перелічив низку ситуацій, які, за його словами, свідчать про необхідність посилення готовності Польщі.

"Якщо іноземні ракети порушують наш повітряний простір, якщо дрони літають біля польського кордону, якщо в Люблінському та Підкарпатському воєводствах ми постійно змушені надсилати попередження через загрози, диверсії, глушіння сигналу GPS чи перерізання кабелів на дні Балтійського моря, то коли, як не зараз, має бути ситуація загрози?", – сказав міністр.

Суспільство має знати про потенційні ризики, оскільки це необхідно для формування стійкості держави.

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