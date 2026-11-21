Іран атакував американські військові бази в Бахрейні: що відбувається

У Бахрейні стверджують, що п...

У Бахрейні 21 листопада іранські війська начебто завдали ударів по двох військових базах США. Попередньо, обстріли здійснили дрони-камікадзе й ракети.

Як передає Iran International, Корпус вартових Ісламської революції стверджує про ураження авіаційних баз поблизу міст Ріффа та Авалі. У КВІР заявили про успішне знищення радарів комплексів ППО та ПРО Patriot.

За уточненням Fars, іранці запустили шість засобів ураження по американській радіолокаційній системі протиповітряної оборони, розташованій на вертолітній базі "Ар-Ріфа". На аналогічну ціль КВІР націлилися і поблизу міста Авалі в самому центрі острова Бахрейн. Там розміщені позиції протиповітряної оборони США (зокрема РЛС Patriot).

У КВІР причиною обстрілу назвали попередні дії Сполучених Штатів, зокрема порушення повітряного простору Ісламської Республіки американськими безпілотниками MQ-1 та MQ-9.

У ЗМІ з'явилися фото пожежі... Джерело: Iran International Розгорнути

У Бахрейні заявляють про перехоплення ворожих цілей

Радник короля Бахрейну з питань ЗМІ оголосив у суботу, що системи протиповітряної оборони країни нібито перехопили та знищили іранські засоби ураження.

Таку ж заяву опублікувало Генеральне командування Сил оборони Бахрейну. Військові повідомили, що уламки збитих об'єктів "завдали незначних матеріальних збитків". Постраждалих і загиблих внаслідок події немає.

Генеральне командування попередило, що Іран може продовжити свої атаки проти країни, але армія "продовжує протистояти повітряним атакам" і перебуває у високій бойовій готовності.

Бахрейн на карті. Джерело: Скриншот Google Maps

Як писав OBOZ.UA, 19 листопада Сенат відхилив резолюцію, яка мала зобов'язати американського президента Дональда Трампа припинити військові дії проти Ірану. Ініціатива демократів не набрала необхідної кількості голосів, попри підтримку з боку кількох сенаторів-республіканців.