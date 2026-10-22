Блог | Чим закінчувалися попередні гарантії миру від США

Будь-які угоди, в яких присутні ГАРАНТІЇ Сполучених Штатів Америки, піднімають питання: а чим закінчувалися попередні гарантії Сполучених Штатів Америки?

Гарантії США, надані в рамках Будапештського меморандуму, закінчилися глибоким занепокоєнням. В той час, коли російські танки були під Києвом, а кияни штурмували потяги до кордону, Штати потерпали від занепокоєння. Ми можемо тільки поспівчувати американським посадовцям, які пережили такий стрес.

Гарантії США підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно від президента Байдена закінчилися разом з президентством Байдена. А потім ті самі люди, які аплодували Зеленському в Конгресі в 2022 році, схилили коліно перед КАНДИДАТОМ у президенти Дональдом Трампом і півроку дружно блокували передачу озброєння Україні.

Європа надала США безпрецедентно вигідні умови торгівлі за гарантії захисту від ссср/росії. Але Трамп спочатку вимагав збільшення бюджетів Європи на купівлю американської зброї, а потім почав виводити із Європи американські війська. Гарантії безпеки для Європи руйнуються просто зараз, на наших очах.

Тому коли зараз Зеленський говорить про якийсь імовірний мир під гарантії США, треба чітко розуміти, що він говорить про фантастичний сценарій.

В реальному житті гарантії США давно припинили своє існування. Вони не існують так само, як не існує Санта Клауса і здорової їжі в МакДоналдз.

Будь-яка угода з росіянами, яка базується на гарантіях американців, не варта завеликих черевиків Марко Рубіо і туші під очими Джей Ді Венса.

Переконливо раджу президенту України сто разів подумати, перш ніж іти в пастку і видавати БАЖАНЕ за дійсне.

Ми всі хочемо миру, але миру на столі перемовин зараз немає. Замість миру за столом з Україною два найбільших брехуна у світі: Трамп і путін. Жодному з них не можна довіряти навіть на копійку, не кажучи вже про ДОЛЮ цілого українського народу.

Сприймати за чисту монету обіцянки тих, хто перед цим порушив всі можливі домовленості – це крайня ступінь ІНФАНТИЛІЗМУ і розумової відсталості.

Україна НЕ ПОВИННА більше повторити свої помилки і довіритися гарантіям США НІКОЛИ.