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Чи хоче ЄС сильну Україну? Брюссель уже готує обмеження
ЄС - Україна
Що відбувається?
Схоже, Євросоюз нам бреше і бреше.
А нас взагалі збираються приймати в Євросоюз як рівних?
Ось новина: "Єврокомісія пропонує суттєво обмежити доступ України до аграрного ринку та сільськогосподарських субсидій навіть після вступу України до ЄС.
Причина – побоювання Польщі, Франції та Італії щодо конкуренції з боку українського аграрного сектору".
Ви це серйозно?
У нас війна, а у вас гульня і п'яні вечори.
Частина нашої територій окупована.
Мільйони гектарів окуповані, заміновані або недоступні.
Наші фермери працюють під обстрілами, гинуть, а держава витрачає шалені гроші на війну і на вирощування хлібу.
І зараз ця Європа боїться, що Україна занадто багато продасть і занадто сильно конкуруватиме.
Ця Європа на дає Україні заробити гроші і сама їх не дає, геніально.
А що буде після війни?
Може, тоді нам взагалі скажуть:
Хлопці, ви, звичайно, вступайте, але зерно продавайте тільки за нашим дозволом, субсидії отримуйте не такі, як інші, а економіку розвивайте так, щоб нам не заважати.
Як що це так, то який це тоді Євросоюз?
Питання – це Союз рівних чи клуб, де для України вже заздалегідь приготували місце біля дверей і роль пасинка?
Вони нам роками розповідають про європейську перспективу, про реформи, про стандарти, про боротьбу з корупцією.
В що в цьому?
Те не везіть, а те нам не потрібно, а ось там просто йдіть на х....
А то ви будете "занадто конкурентними".
%:
Вони хочуть бачити Україну в ЄС, але тільки слабкою?
Щоб ми були великим ринком збуту, робочими руками, сировинною базою – але не сильним виробником, який може конкурувати з Польщею, Францією чи Італією?
Друзі, якщо це не так – тоді чому вже зараз готують для нас особливі обмеження?
Чому постійно вигадують для нас окремі правила, окремі обмеження і нові, і нові "реформи", які треба виконувати без кінця, – тоді давайте хоча б чесно називати речі своїми іменами.
Ми хочемо бути рівними.
А саме цього, схоже, дехто в Європі боїться найбільше.
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