Блог | Чи хоче ЄС сильну Україну? Брюссель уже готує обмеження

Що відбувається?

Схоже, Євросоюз нам бреше і бреше.

А нас взагалі збираються приймати в Євросоюз як рівних?

Ось новина: "Єврокомісія пропонує суттєво обмежити доступ України до аграрного ринку та сільськогосподарських субсидій навіть після вступу України до ЄС.

Причина – побоювання Польщі, Франції та Італії щодо конкуренції з боку українського аграрного сектору".

Ви це серйозно?

У нас війна, а у вас гульня і п'яні вечори.

Частина нашої територій окупована.

Мільйони гектарів окуповані, заміновані або недоступні.

Наші фермери працюють під обстрілами, гинуть, а держава витрачає шалені гроші на війну і на вирощування хлібу.

І зараз ця Європа боїться, що Україна занадто багато продасть і занадто сильно конкуруватиме.

Ця Європа на дає Україні заробити гроші і сама їх не дає, геніально.

А що буде після війни?

Може, тоді нам взагалі скажуть:

Хлопці, ви, звичайно, вступайте, але зерно продавайте тільки за нашим дозволом, субсидії отримуйте не такі, як інші, а економіку розвивайте так, щоб нам не заважати.

Як що це так, то який це тоді Євросоюз?

Питання – це Союз рівних чи клуб, де для України вже заздалегідь приготували місце біля дверей і роль пасинка?

Вони нам роками розповідають про європейську перспективу, про реформи, про стандарти, про боротьбу з корупцією.

В що в цьому?

Те не везіть, а те нам не потрібно, а ось там просто йдіть на х....

А то ви будете "занадто конкурентними".

%:

Вони хочуть бачити Україну в ЄС, але тільки слабкою?

Щоб ми були великим ринком збуту, робочими руками, сировинною базою – але не сильним виробником, який може конкурувати з Польщею, Францією чи Італією?

Друзі, якщо це не так – тоді чому вже зараз готують для нас особливі обмеження?

Чому постійно вигадують для нас окремі правила, окремі обмеження і нові, і нові "реформи", які треба виконувати без кінця, – тоді давайте хоча б чесно називати речі своїми іменами.

Ми хочемо бути рівними.

А саме цього, схоже, дехто в Європі боїться найбільше.