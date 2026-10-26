З’являється дедалі більше подробиць про інтригу Путіна, розраховуючи на реалізацію якої він погодився відновити переговори між США, Україною та РФ. У Кремлі почали говорити, що Європа має бути залучена до цього процесу і, ба більше, її участь матиме "вирішальне значення для досягнення угоди".

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Джерела видання The Telegraph кажуть, що справжня мета Москви – використати наступний раунд переговорів для отримання поступок у питанні розширення НАТО. "Ймовірно, Путін вимагатиме скоротити військову присутність НАТО в Європі до рівня 1997 року – тобто до того, як колишні країни Східного блоку почали вступати до альянсу", – йдеться в публікації.

По суті, це повернення до того самого сумнозвісного "ультиматуму Лаврова", який Москва висунула напередодні великої війни проти України. Саме тоді Кремль почав вимагати "збирати манатки" й забиратися зі Східної Європи. Це чергове підтвердження того, про що я вже неодноразово писав. Путін хоче продовжувати війну, а переговори він торпедуватиме ходінням по колу, постійно повертаючись до своїх божевільних вимог зразка 2021–2022 років.

Заходу він розповідатиме про неприпустимість розширення НАТО, українцям – морочитиме голову "денацифікацією та демілітаризацією", висуваючи нові територіальні та політичні вимоги. Читатиме безграмотні лекції про половців і печенігів та нескінченно брехатиме.

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