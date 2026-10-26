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Блог

Леонід Невзлін
Леонід Невзлін

Ізраїльський громадський діяч, видавець

Світ / Думки
Time to read1 хв
2,1 т.
Блог |

З'являються подробиці про інтригу Путіна щодо переговорів

З'являються подробиці про інтригу Путіна щодо переговорів
Володимир Путін та НАТО. Ілюстративний колаж. Джерело: danviet.vn

З’являється дедалі більше подробиць про інтригу Путіна, розраховуючи на реалізацію якої він погодився відновити переговори між США, Україною та РФ. У Кремлі почали говорити, що Європа має бути залучена до цього процесу і, ба більше, її участь матиме "вирішальне значення для досягнення угоди".

Джерела видання The Telegraph кажуть, що справжня мета Москви – використати наступний раунд переговорів для отримання поступок у питанні розширення НАТО. "Ймовірно, Путін вимагатиме скоротити військову присутність НАТО в Європі до рівня 1997 року – тобто до того, як колишні країни Східного блоку почали вступати до альянсу", – йдеться в публікації.

По суті, це повернення до того самого сумнозвісного "ультиматуму Лаврова", який Москва висунула напередодні великої війни проти України. Саме тоді Кремль почав вимагати "збирати манатки" й забиратися зі Східної Європи. Це чергове підтвердження того, про що я вже неодноразово писав. Путін хоче продовжувати війну, а переговори він торпедуватиме ходінням по колу, постійно повертаючись до своїх божевільних вимог зразка 2021–2022 років.

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Заходу він розповідатиме про неприпустимість розширення НАТО, українцям – морочитиме голову "денацифікацією та демілітаризацією", висуваючи нові територіальні та політичні вимоги. Читатиме безграмотні лекції про половців і печенігів та нескінченно брехатиме.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Телеграм Леоніда Невзліна
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