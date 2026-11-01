Зіткнення потягів в Іспанії: кількість жертв зросла до 69, в лікарнях залишається 41 людина

В Іспанії кількість загиблих унаслідок зіткнення потягів зросла до 69 осіб. Ще 41 постраждалий залишається в лікарнях, зокрема 16 із них перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

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Про це повідомляє RTVE. За даними влади Кастилії-Ла-Манчі та Мадридського автономного співтовариства, 79 із 110 первинно госпіталізованих у регіоні пацієнтів уже виписали з лікарень.

Скільки постраждалих залишаються в лікарнях

У Кастилії-Ла-Манчі в лікарнях залишається 31 постраждалий, 13 із них перебувають у реанімації. Зокрема, 18 людей госпіталізовані до університетської лікарні Толедо, шестеро – до лікарні Mancha Centro в Алькасар-де-Сан-Хуан, ще шестеро – до медзакладу в Сьюдад-Реалі. Одна людина перебуває в реанімації університетської лікарні Альбасете.

У Мадридському автономному співтоваристві госпіталізовані ще десятеро постраждалих, троє з них – у відділеннях інтенсивної терапії. Загалом після аварії медики регіону надали допомогу 122 людям.

Речниця уряду Кастилії-Ла-Манчі Естер Паділья заявила, що медики налаштовані оптимістично щодо стану госпіталізованих. За її словами, лікарі повідомляють, що всі постраждалі мають одужати.

Ідентифікували 56 загиблих

Водночас кількість загиблих наразі становить 69 осіб, однак влада не виключає, що вона може зрости. У судово-медичному інституті Толедо продовжують роботу з ідентифікації.

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Наразі вдалося встановити особи 56 загиблих, ще 13 людей залишаються неідентифікованими. За словами Падільї, для цього потрібна міжнародна співпраця, оскільки серед пасажирів були громадяни різних країн.

Також поки не визначили дату офіційної церемонії вшанування загиблих, яку планують провести в кафедральному соборі Толедо. Її організують після завершення ідентифікації всіх жертв, повідомлення їхніх родин та відповідних процедур.

Нагадаємо, 28 жовтня в Іспанії зіткнулися два потяги, які прямували між Лос-Єбенесом та Урдою в провінції Толедо. Унаслідок аварії перекинулися чотири вагони, а рух швидкісною лінією AVE Мадрид – Андалусія призупинили в обох напрямках. Загалом у двох потягах перебували понад 540 пасажирів.

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