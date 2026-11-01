Зіткнення потягів в Іспанії: кількість жертв зросла до 69, в лікарнях залишається 41 людина

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Сили оборони у жовтні завдали РФ рекордних втрат і повернули більше територій, – ЗеленськийСили оборони у жовтні завдали РФ рекордних втрат і повернули більше територій, – ЗеленськийСБУ уразила російський ракетний комбінат та обʼєкти ППО на 70 млн дол.: деталі ударівСБУ уразила російський ракетний комбінат та обʼєкти ППО на 70 млн дол.: деталі ударівВорожі БПЛА атакували Чернівці: є влучання та падіння уламків, кілька людей поранені. ВідеоВорожі БПЛА атакували Чернівці: є влучання та падіння уламків, кілька людей поранені. ВідеоАвстрія змінила правила для українських біженців. Ілюстративне фото.Країна ЄС змінила правила для українських біженців: як перейти на ВНЖ без виїзду з країниРосійському триразовому олімпійському чемпіону прилетіла карма за веселощі на "Z-концерті"Російському триразовому олімпійському чемпіону прилетіла карма за веселощі на "Z-концерті""Наша мета – велика Україна!" Син легенди УПА пішов воювати у 3-тю штурмову. Історія героя"Наша мета – велика Україна!" Син легенди УПА пішов воювати у 3-тю штурмову. Історія герояЩо найбільше подорожчає до кінця року. ІлюстраціяУкраїнців попередили про подорожчання продуктів: що злетить у ціні найбільше до кінця 2026 рокуНіколи не робіть цього на кладовищі: можете накликати бідуНіколи не робіть цього на кладовищі: можете накликати бідуБудуть "цілодобові" графіки відключення світла. Ілюстративне фото.Київ з екстреними відключеннями та проблемами з водопостачанням: що відомо про ситуацію в енергосистемі 1 листопадаВ Ірпені провели в останню путь 32-річну маму двох маленьких доньок, яка загинула після удару армії Росії. ВідеоВ Ірпені провели в останню путь 32-річну маму двох маленьких доньок, яка загинула після удару армії Росії. Відео
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Зіткнення потягів в Іспанії: кількість жертв зросла до 69, в лікарнях залишається 41 людина

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
357
Зіткнення потягів в Іспанії: кількість жертв зросла до 69, в лікарнях залишається 41 людина
Потяг після зіткнення в Іспанії. Джерело: El Pais

В Іспанії кількість загиблих унаслідок зіткнення потягів зросла до 69 осіб. Ще 41 постраждалий залишається в лікарнях, зокрема 16 із них перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Про це повідомляє RTVE. За даними влади Кастилії-Ла-Манчі та Мадридського автономного співтовариства, 79 із 110 первинно госпіталізованих у регіоні пацієнтів уже виписали з лікарень.

Скільки постраждалих залишаються в лікарнях

У Кастилії-Ла-Манчі в лікарнях залишається 31 постраждалий, 13 із них перебувають у реанімації. Зокрема, 18 людей госпіталізовані до університетської лікарні Толедо, шестеро – до лікарні Mancha Centro в Алькасар-де-Сан-Хуан, ще шестеро – до медзакладу в Сьюдад-Реалі. Одна людина перебуває в реанімації університетської лікарні Альбасете.

Читайте також
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
1,8 т.
У Болгарії стартував другий тур виборів президента: що зміниться для України
1,8 т.
У Болгарії стартував другий тур виборів президента: що зміниться для України
Даниїл БорщДаниїл Борщ
1,6 т.
Путін заборонив вербувати громадян Гани на війну проти України: що відбувається
1,6 т.
Путін заборонив вербувати громадян Гани на війну проти України: що відбувається
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
1,0 т.
У Мехіко до Дня мертвих встановили найбільшу у світі фігуру Катріни. Фото
1,0 т.
У Мехіко до Дня мертвих встановили найбільшу у світі фігуру Катріни. Фото

У Мадридському автономному співтоваристві госпіталізовані ще десятеро постраждалих, троє з них – у відділеннях інтенсивної терапії. Загалом після аварії медики регіону надали допомогу 122 людям.

Речниця уряду Кастилії-Ла-Манчі Естер Паділья заявила, що медики налаштовані оптимістично щодо стану госпіталізованих. За її словами, лікарі повідомляють, що всі постраждалі мають одужати.

Ідентифікували 56 загиблих

Водночас кількість загиблих наразі становить 69 осіб, однак влада не виключає, що вона може зрости. У судово-медичному інституті Толедо продовжують роботу з ідентифікації.

Наразі вдалося встановити особи 56 загиблих, ще 13 людей залишаються неідентифікованими. За словами Падільї, для цього потрібна міжнародна співпраця, оскільки серед пасажирів були громадяни різних країн.

Також поки не визначили дату офіційної церемонії вшанування загиблих, яку планують провести в кафедральному соборі Толедо. Її організують після завершення ідентифікації всіх жертв, повідомлення їхніх родин та відповідних процедур.

Нагадаємо, 28 жовтня в Іспанії зіткнулися два потяги, які прямували між Лос-Єбенесом та Урдою в провінції Толедо. Унаслідок аварії перекинулися чотири вагони, а рух швидкісною лінією AVE Мадрид – Андалусія призупинили в обох напрямках. Загалом у двох потягах перебували понад 540 пасажирів.

Як писав OBOZ.UA, поблизу Барселони пасажирський автобус зірвався з висоти близько 20 метрів. Унаслідок ДТП постраждали понад 80 людей.

Схожі теми
ДТПпоїздІспаніясмерть
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!