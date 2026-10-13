Розуміє це Донні чи ні, але його зірка закотилася прямо в путінську валізку.

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Навіть якщо її звідти вдасться витягнути, зірка ще довго буде смердіти.

Два довгих роки Трамп морочив світові голову, соромлячись зізнатися у патологічній прихильності до путіна.

Трамп легко й просто міг би розтрощити голову російському фашизму. Але він зрадив Захід, дозволивши жити путіну та його диктатурі.

А вона за цей час зміцніла, знахабніла і стала небезпечною для цивілізації.

Усі ці роки путінізм рихтував слабкі мізки свого населення. Сьогодні у фюрера вірить майже 100 мільйонів.

І це теж, безсумнівно, "заслуга" Трампа, який так довго зволікав зі своїм "камінг-аутом". І не зробив того, що мав зробити як президент США.

Якщо не станеться чудес або непередбачуваних поворотів сюжету, то вихід один: грандіозна, глобальна метушня.

Зовсім не випадково Головнокомандувач об’єднаних сил НАТО оприлюднив план війни з росією.

Тихим був його голос і похмурий погляд, але не було в ньому азарту й тупої генеральської радості.

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Так, безсумнівно, НАТО розтрощить країну людожерів. Питання лише: якою ціною.

А росіяни насолоджуються своїм фюрером, не розуміючи, що його одержимість – запорука їхнього кінця.

"НАТО завдасть ударів по Калінінграду, Білорусі та Санкт-Петербургу в разі нападу Росії, – заявив головнокомандувач НАТО в Європі.

Альянс має намір зупинити російський наступ ще на початковому етапі:

– Далекобійні ракети вражатимуть командні пункти та системи ППО Росії;

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– Авіація НАТО завдасть ударів по російських підкріпленнях і військових об’єктах у тилу;

– Тисячі безпілотників і наземних роботів мають стримувати наступ, мінімізуючи людські втрати."

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