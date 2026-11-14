''Йдіть додому'': в Афганістані лікарям-чоловікам заборонили лікувати жінок

В Афганістані жінки опинилися перед вибором, залишатися без медичної допомоги або порушувати встановлені талібами правила, щоб отримати лікування. Заборона на обслуговування пацієнток лікарями-чоловіками фактично позбавляє їх доступу до медичних послуг у регіонах, де немає жінок-медиків.

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Про це йдеться у спільному матеріалі The Guardian та афганського видання Zan Times. Журналісти поспілкувалися з пацієнтками та медичними працівниками з різних провінцій країни, які розповіли про наслідки неофіційної заборони.

Обмеження поступово поширилося на різні регіони Афганістану, хоча офіційно про запровадження загальнонаціональної заборони не оголошували. Медики розповідають, що отримували відповідні вказівки від представників руху "Талібан". У деяких випадках силовики проводили рейди в клініках і погрожували лікарям ув’язненням, якщо виявляли там пацієнток.

Згідно з новими вимогами, чоловіки-медики не можуть безпосередньо оглядати жінок і надавати їм допомогу навіть у критичних ситуаціях. Винятки можливі за певних умов, зокрема, якщо поруч перебуває махрам – чоловік-опікун пацієнтки, або якщо окремі процедури виконує медсестра.

Один із хірургів, Самім, який 15 років працює в державній лікарні на півночі Афганістану, розповів журналістам про ситуацію в медичних закладах.

"Нам не дозволяють безпосередньо оглядати пацієнток, оскільки ми не є їхніми махрамами. Не має значення, наскільки простою є процедура або наскільки критичним може бути стан пацієнтки", – пояснив лікар.

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У матеріалі The Guardian наводять історію 37-річної Фаріди, яка зіткнулася з наслідками заборони під час лікування зубів. Жінка звернулася до стоматологічної клініки в місті Герат, де їй призначили видалення кількох зубів та встановлення імплантів.

Під час третього візиту, коли мали встановлювати імпланти, лікарі раптово припинили процедуру. Спочатку пацієнтці сказали повернутися додому й чекати на дзвінок із клініки. Згодом їй пояснили, що отримали розпорядження від Міністерства пропаганди чеснот і запобігання пороку, яке забороняє стоматологам-чоловікам лікувати жінок.

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"Ми не можемо лікувати вас зараз. Ідіть додому, і ми самі вам зателефонуємо, тому що виникла проблема", – так, за словами Фаріди, їй повідомили в клініці.

Минуло вже три місяці, однак лікування жінки так і не завершили.

Обмеження стосуються не лише роботи лікарів. У провінції Балх на півночі країни чиновникам, за повідомленнями, заборонили звертатися до пацієнток на ім’я. Натомість у лікарнях, приватних кабінетах і клініках мали використовувати слово "Бібі" – навіть у медичних рецептах.

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Ситуацію ускладнює те, що самі жінки також позбавлені можливості здобувати медичну освіту. Із грудня 2024 року таліби заборонили їм навчатися в медичних інститутах. Крім того, за словами медиків, лікарням заборонили наймати нових працівниць.

Жінки, які продовжують працювати лікарками, теж змушені дотримуватися додаткових вимог: зокрема, мати при собі чоловіка-опікуна. Через це навіть за наявності медичного персоналу пацієнтки можуть годинами чекати на прийом.

Водночас ситуація суперечить попереднім заявам представників "Талібану". У лютому 2026 року міністр комунікацій руху Хамдулла Номані заявляв, що лікарів-чоловіків вважатимуть махрамами під час надання допомоги жінкам.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що так звана "поліція" талібів у західній провінції Герат в Афганістані 9 червня розігнала акцію протесту за права жінок. Під час придушення стихійного мітингу щонайменше одна людина загинула, кілька інших отримали поранення, а десятки людей, включаючи жінок та неповнолітніх дівчат, були заарештовані.