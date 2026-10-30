Щонайменше 6,5 млн українців є власниками криптовалют

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29–30 жовтня 2026 року біржа почала розслідувати масштабну хакерську атаку, та тимчасово зупинила депозити та виведення коштів. Вважається, що атака зачепила активи на 6,3 млрд доларів.

Binance у цифрах:

335 млн користувачів

$162,8 млрд активів

$34 трлн обороту

За спотовим оборотом у грудні 2025 року: 38% світової торгівлі криптою, що в чотири разів більше найближчого конкурента).

Саме поєднання близько 40% спотового ринку, сотень мільйонів зареєстрованих користувачів і понад $160 млрд активів на зберіганні пояснює, чому проблеми Binance здатні стати системною кризою для криптоіндустрії.

Юридична структура

Binance – це фактично міжнародна група юридичних осіб, які працюють під одним брендом, а не одна компанія, зареєстрована в одній країні. Але є нюанс: це не обов'язково класичний холдинг із повністю прозорою структурою власності та єдиною материнською компанією.

Якщо виникає великий збиток (як зараз), не можна автоматично сказати, що всі компанії групи Binance солідарно відповідають за нього.

Тому для користувача особливо важливо подивитися в умовах акаунта, яка саме юридична особа Binance є його контрагентом. Це набагато важливіше, ніж просто знати, що бренд Binance пов'язаний із Кайманами чи Абу-Дабі.

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Коли ми зможемо зробити перші висновки щодо сценаріїв?

24–72 годин, але впевнено оцінити ризик системної кризи – скоріше за кілька днів або тиждень.

Станом на ранок 30 жовтня розслідування триває. Binance оцінює вплив інциденту в $6,3 млрд, повідомляє про замороження близько $3 млрд активів та обіцяє покрити втрати. Reuters також наводить оцінку Chainalysis: щонайменше $5,912 млрд було викрадено, хоча остаточний масштаб і механізм ще уточнюють.

Перший сигнал – відновлення нормальної роботи: чи відкриють депозити та виведення та чи чи відновиться нормальна робота біржі.

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Чи з'являться нові дані про рух активів зловмисника. Це покаже, чи вдалося локалізувати технічну проблему. Але навіть відновлення виведення ще не доводить повної платоспроможності. Про це можна буде говорити на раніше ніж за 7-8 днів.

Як це вплине на Україну?

Згідно з різними даними 6,5-7 млн українців мають кошти в крипті. При цьому не можна автоматично переносити оцінку 6,5 млн на кількість потенційно постраждалих від Binance.

Частина людей тримає крипту в особистих гаманцях, частина – на інших біржах, частина взагалі не має значущих залишків.

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Для оцінки українського ризику найважливіша цифра, якої бракує, – яка частка українських криптозаощаджень припадає на централізовані біржі, і яка саме на Binance.

Без неї можна оцінити масштаб поширення криптовалют в Україні, але не реальний обсяг потенційних втрат українців у цьому інциденті.

В той же час ми можемо стверджувати, що велика частина тіньових схем повʼязаних з корупцією, відмиванням та виведенням коштів іде саме через крипту. І поки замінника цьому нема.

В цілому, якщо ситуація піде за найгіршим сценарієм втрат зазнає кілька мільйонів українців. Також, очевидно, будуть змінюватися корупційні схеми.

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