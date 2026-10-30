Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел

Блог

Вадим Денисенко
Вадим Денисенко

Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe
Світ / Думки
Time to read2 хв
891
Блог |

Як вплине злам криптобіржі Binance на Україну

Ілюстрація - криптобіржа Binance
Binance. Ілюстраційне зображення. Джерело: Unsplash/Bastian Riccardi

Щонайменше 6,5 млн українців є власниками криптовалют 

29–30 жовтня 2026 року біржа почала розслідувати масштабну хакерську атаку, та тимчасово зупинила депозити та виведення коштів. Вважається, що атака зачепила активи на 6,3 млрд доларів.

Binance у цифрах:

335 млн користувачів

$162,8 млрд активів

$34 трлн обороту

За спотовим оборотом у грудні 2025 року: 38% світової торгівлі криптою, що в чотири разів більше найближчого конкурента).

Саме поєднання близько 40% спотового ринку, сотень мільйонів зареєстрованих користувачів і понад $160 млрд активів на зберіганні пояснює, чому проблеми Binance здатні стати системною кризою для криптоіндустрії.

Читайте також
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
4,6 т.
"Перетворив Угорщину на країну з найвищим рівнем корупції": Мадяр розкритикував ідею висування Орбана на посаду генсека ООН
4,6 т.
"Перетворив Угорщину на країну з найвищим рівнем корупції": Мадяр розкритикував ідею висування Орбана на посаду генсека ООН
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
1,8 т.
"Можливий витік інформації до Росії": Навроцького закликали не запрошувати партію Брауна на Радбез
1,8 т.
"Можливий витік інформації до Росії": Навроцького закликали не запрошувати партію Брауна на Радбез
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
2,1 т.
В Ізраїлі після підрахунку голосів склалась патова ситуація: Нетаньягу заявляє про "вкрадені вибори"
2,1 т.
В Ізраїлі після підрахунку голосів склалась патова ситуація: Нетаньягу заявляє про "вкрадені вибори"

Юридична структура

Binance – це фактично міжнародна група юридичних осіб, які працюють під одним брендом, а не одна компанія, зареєстрована в одній країні. Але є нюанс: це не обов'язково класичний холдинг із повністю прозорою структурою власності та єдиною материнською компанією.

Якщо виникає великий збиток (як зараз), не можна автоматично сказати, що всі компанії групи Binance солідарно відповідають за нього.

Тому для користувача особливо важливо подивитися в умовах акаунта, яка саме юридична особа Binance є його контрагентом. Це набагато важливіше, ніж просто знати, що бренд Binance пов'язаний із Кайманами чи Абу-Дабі.

Коли ми зможемо зробити перші висновки щодо сценаріїв?

24–72 годин, але впевнено оцінити ризик системної кризи – скоріше за кілька днів або тиждень.

Станом на ранок 30 жовтня розслідування триває. Binance оцінює вплив інциденту в $6,3 млрд, повідомляє про замороження близько $3 млрд активів та обіцяє покрити втрати. Reuters також наводить оцінку Chainalysis: щонайменше $5,912 млрд було викрадено, хоча остаточний масштаб і механізм ще уточнюють.

Перший сигнал – відновлення нормальної роботи: чи відкриють депозити та виведення та чи чи відновиться нормальна робота біржі.

Чи з'являться нові дані про рух активів зловмисника. Це покаже, чи вдалося локалізувати технічну проблему. Але навіть відновлення виведення ще не доводить повної платоспроможності. Про це можна буде говорити на раніше ніж за 7-8 днів.

Як це вплине на Україну?

Згідно з різними даними 6,5-7 млн українців мають кошти в крипті. При цьому не можна автоматично переносити оцінку 6,5 млн на кількість потенційно постраждалих від Binance.

Частина людей тримає крипту в особистих гаманцях, частина – на інших біржах, частина взагалі не має значущих залишків.

Для оцінки українського ризику найважливіша цифра, якої бракує, – яка частка українських криптозаощаджень припадає на централізовані біржі, і яка саме на Binance.

Без неї можна оцінити масштаб поширення криптовалют в Україні, але не реальний обсяг потенційних втрат українців у цьому інциденті.

В той же час ми можемо стверджувати, що велика частина тіньових схем повʼязаних з корупцією, відмиванням та виведенням коштів іде саме через крипту. І поки замінника цьому нема.

В цілому, якщо ситуація піде за найгіршим сценарієм втрат зазнає кілька мільйонів українців. Також, очевидно, будуть змінюватися корупційні схеми.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Вадима Денисенка
Схожі теми
КриптовалютиекономікаУкраїнакорупція
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!