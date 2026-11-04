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Остап Яриш
Остап Яриш

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Світ / Думки
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В США відбулися сейсмічні політичні зміни. Програли також міцні союзники України

В США відбулися сейсмічні політичні зміни. Програли також міцні союзники України
Будівля Конгресу США. Джерело: Фейсбук Остапа Яриша

Сейсмічні політичні зміни в США. Демократи не просто здобувають контроль в обох палатах Конгресу, вони здобувають його з величезним відривом. Голоси ще рахують, але за прогнозами, Демократична партія може мати 54-55 голосів у Сенаті і понад 250 голосів у Палаті представників. Картина буде повнішою ближче до обіду за українським часом.

Дональд Трамп уже заявив, що прийме результати виборів і буде працювати з демократами. "Я абсолютно готовий визнати ці результати", – сказав він The New York Times. "Ми працюватимемо з демократами, і ми, ймовірно, про щось домовимося". Але додав, що якби його імʼя було в бюлетенях, республіканці перемогли б по всій країні.

В реальності ж республіканські кандидати, яких висунув і підтримав Трамп, програли навіть у традиційно республіканських штатах. У деяких з цих штатів демократів не обирали до Сенату десятиліттями. Техас (вперше за 38 років), Канзас (за 94 роки), Південна Кароліна (за 28 років), Північна Кароліна, Айова, Огайо… І це стосується не лише сенаторів чи конгресменів, а й губернаторів у багатьох штатах.

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Для українців ці новини мають ще один вимір. Серед тих, хто програв, є міцні союзники України в Конгресі. Республіканські конгресмени Браян Фіцпатрік, Майк Лоулер, Роб Бреснаган і Майк Карі. Сенаторки Сюзен Коллінз і Дарлін Грем (сестра Ліндсі Грема). Це на додачу до тих проукраїнських законодавців, які в січні закінчують свою карʼєру у Конгресі. Детальніше про це писала Mariia Ulianovska, раджу прочитати її останню статтю.

Інша знайома українцям республіканка в Палаті представників – уродженка Чернігівщини Вікторія Спартц – також програла вибори.

Словом, станом на північ за Вашингтоном такі новини. Цієї ночі Америкою пройшлася велика блакитна хвиля.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Остапа Яриша
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