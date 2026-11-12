В Римі знайшли повішаним російського священика: усі подробиці. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Вілла за $250 тис., Porsche Cayenne і мільйони на рахунках дружини: що відомо про статки родини прокурора Максима КутергиВілла за $250 тис., Porsche Cayenne і мільйони на рахунках дружини: що відомо про статки родини прокурора Максима Кутерги"Позиція України залишається незмінною": Буданов підбив підсумки переговорів в Абу-Дабі"Позиція України залишається незмінною": Буданов підбив підсумки переговорів в Абу-ДабіВ Україні виставили на продаж активи 5 банківВ Україні виставили на продаж активи одразу 5 банків: список назвСтудента у Львові зобов’язали відшкодувати академії 1 млн гривень: у чому причинаСтудента у Львові зобов’язали відшкодувати академії 1 млн гривень: у чому причинаЗагинули Олександр Бондаренко та Юрій ЛитовченкоЗагинули внаслідок підступних повторних ударів під час ліквідації пожежі: Росія вбила двох рятувальників у Яготині. ФотоВійськові пенсіонери мають право на доплату. Ілюстративне фото.Пенсіонерам нараховуватимуть майже 1 500 грн зверху: хто з українців має право на доплатуракетаРосія вдарила по Києву та області балістикою: перші подробиціСергій КузовльовНаказав розстріляти "Смерчами" житлові квартали Покровська: генералу РФ повідомили про підозру. ФотоУряд Канади ухвалив офіційне рішення щодо того, що зробить із Росією на чемпіонаті світу з хокеюУряд Канади ухвалив офіційне рішення щодо того, що зробить із Росією на чемпіонаті світу з хокеюOSINTер наклав дані про втрати армії РФ з витоку Росстату на мапу DeepState: ось що з того вийшло. ВідеоOSINTер наклав дані про втрати армії РФ з витоку Росстату на мапу DeepState: ось що з того вийшло. Відео
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

В Римі знайшли повішаним російського священика: усі подробиці. Фото

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
99
В Римі знайшли повішаним російського священика: усі подробиці. Фото
Російський священик Нікіта Кушнарьов повісився. Джерело: Il Foglio, Facebook Нікіти, колаж OBOZ.UA

В парку Ресістенца, що в районі Сан-Саба в Римі, Італія, було знайдено тіло повішеного російського католицького священика з Ростова-на-Дону. Тіло 43-річного Нікіти Кушнарьова було знайдено висячим на дереві. Правоохоронці вважають, що відбулось самогубство.

Проте в поліції також "не виключають інші можливості" смерті, повідомила італійська газета Il Foglio. Московська єпархія католицької церкви без подробиць підтвердила факт смерті свого священика.

Дивний допис в мережі

Тіло Кушнарьова, що висіло просто на дереві у парку, помітив перехожий.

В Римі знайшли повішаним російського священика: усі подробиці. Фото

Нікіта Кушнарьов. Джерело: Facebook

"Одна з головних версій, яку розглядають слідчі, – самогубство. На її підтвердження свідчать знайдені біля дерева цегли, які використовував священик. Однак кілька питань залишаються без відповіді. У тому числі незрозумілі причини, що могли спонукати священика до самогубства", – пише Il Foglio.

Читайте також
Надія ДанищукНадія Данищук
8,6 т.
У Москві відбувся саміт ОДКБ: Вірменію позбавили права голосу в організації
8,6 т.
У Москві відбувся саміт ОДКБ: Вірменію позбавили права голосу в організації
Надія ДанищукНадія Данищук
3,9 т.
Росія хоче укласти з країнами-членами НАТО пакти про ненапад, – Дробінін
3,9 т.
Росія хоче укласти з країнами-членами НАТО пакти про ненапад, – Дробінін
Надія ДанищукНадія Данищук
1,0 т.
США хочуть, щоб Україна вийшла з Донбасу для завершення війни, – Зеленський
1,0 т.
США хочуть, щоб Україна вийшла з Донбасу для завершення війни, – Зеленський

Видання також згадує останній допис Нікіти Кушнарьова на своїй сторінці в Facebook. Допис в італійській газеті назвали "дивною, довгою та загадковою розповіддю про труднощі свого духовного шляху".

"Так чи так, версія навмисного самогубства є основною, але слідчі поки що не виключають інших пояснень", – зазначають в Il Foglio.

Що відомо про священика

Нікіті Кушнарьову було 43 роки. Народившись і отримавши освіту в Ростові-на-Дону, він прийняв сан у 2019 році у Владивостоці.

В Римі знайшли повішаним російського священика: усі подробиці. Фото

Повідомлення Католицької церкви. Джерело: скриншот

В секті CJD – тобто, "Ордені регулярних каноніків Господа Ісуса", – підтвердили факт смерті Кушнарьова, але її причини не назвали. Зазначений орден – це католицька чоловіча чернеча конгрегація, заснована для місіонерського та парафіяльного служіння, зокрема у Східній Європі та на Далекому Сході.

В CJD стверджують, що Нікіта "служив у єпархії святого Йосипа в Іркутську", але до останнього часу "навчався у Римі".

"Дивна, довга та загадкова (за визначенням Il Foglio) розповідь" росіянина у мережі насправді є проповіддю. Священик намагався регулярно давати своїм парафіянам проповіді саме у вигляді дописів в Facebook.

В Римі знайшли повішаним російського священика: усі подробиці. Фото

Остання проповідь Нікіти і Facebook. Джерело: скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA 11 листопада в Москві поховали російську акторку Лідію Федосєєву-Шукшину, яка підтримувала повномасштабну війну.

Однак на церемонії поховання з'явилися далеко не всі її родичі. Так, приїжджати до країни-агресорки відмовилася Анастасія Вороніна-Франсішку, старша донька путіністки з українським громадянством. А також – і її онука Лаура з сином, які мешкають у Києві.

На похороні були лише Марія та Ольга, дві інші доньки акторки. І протягом усієї церемонії вони помітно тримали дистанцію одна від одної.

Схожі теми
ІталіяРимсамогубствоРосіяросіяниКатолицька церквацерква
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!