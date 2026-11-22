У горах Марамурешу на півночі Румунії знайшли трьох громадян України, які заблукали поблизу державного кордону. Один із чоловіків загинув, двох інших рятувальники виявили живими. За попередньою інформацією, українці могли незаконно перетнути кордон із боку України.

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Про це повідомила речниця Територіального інспекторату прикордонної поліції Сігету-Мармацієй Аліна Пет рару, передає румунське видання Digi24. Інформацію про інцидент також поширило агентство Agerpres.

За словами представниці прикордонної поліції, про зникнення трьох українців повідомила телефоном жінка.

Обставини зникнення

За отриманою інформацією, троє громадян України могли заблукати в гірській місцевості неподалік державного кордону після його незаконного перетину з українського боку. Один із чоловіків пересувався з труднощами, тому румунські служби розпочали пошуково-рятувальну операцію.

До неї залучили прикордонників і гірських рятувальників із повіту Марамуреш. Пошуки проводили в районі населеного пункту Репедя, неподалік від кордону з Україною.

Пошуки в снігу

Першими пошукові групи знайшли двох українців. Невдовзі виявили й третього чоловіка, однак він уже не подавав ознак життя.

У рятувальній операції брали участь двоє прикордонників із сектору в комуні Поєніле-де-Суб-Мунте, які прибули на спеціальному автомобілі, а також троє співробітників гірської рятувальної служби SPJ Salvamont Maramureș із двома автомобілями.

За словами Аліни Пет рару, операція проходила у складних умовах. Місцевість була важкодоступною, а гори вкривав товстий шар снігу.

Обставини загибелі українця та інші деталі інциденту з'ясовують співробітники Інспекторату поліції повіту Марамуреш.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у горах Румунії врятували знесиленого українця, який блукав тиждень.