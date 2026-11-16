У попередньому матеріалі ми детально розібрали залаштунки майбутнього саміту в Шеньчжені, де під вивіскою економічного форуму розгортається велика геополітична партія за участю США, Китаю та росії. Але поки кремлівські протоколісти напрасовували костюми для поїздки до товариша Сі й мріяли про поділ світу на трьох, у цю складну партію без запрошення вступив новий гравець. І тут варто окремо поговорити про те, як саме Україна прямо зараз впливає на порядок денний цього саміту та змінює розклад сил за столом переговорів. Замість похмурих нот протесту й кулуарних скарг на те, що Київ не покликали на китайське свято життя, Сили оборони України за 72 години до відкриття форуму АТЕС перейшли на гранично дохідливу мову кінетичних санкцій. У ніч на 15 листопада понад 530 безпілотників влаштували масштабну ревізію російської тилової інфраструктури, і головним адресатом цього полум'яного послання насправді була зовсім не москва, а Пекін.

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Епіцентром нічного феєрверку став Нижньокамськ у Татарстані, розташований більш ніж за 1000 км від українського кордону. Туди прилетіло одразу по 2 стратегічних об'єктах, які працюють у єдиній технологічній зчіпці – нафтопереробному заводу "ТАІФ-НК" та гіганту "Нижньокамськнафтохім". На нафтопереробному заводі дрони філігранно вибили головну установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-7, без якої підприємство з глибиною переробки понад 95% перетворюється на купу непотрібного металобрухту. Ця установка гнала прямогонний бензин і нафту буквально через паркан – на "Нижньокамськнафтохім", найбільший профільний нафтохімічний комплекс у росії та Східній Європі, що випускає до 2,7 млн тонн продукції на рік.

Для необізнаного глядача це виглядає як чергова успішна атака по паливній базі російської армії, і військовий сенс тут справді колосальний. Нижньокамський кластер виробляє не лише дизель та авіаційний гас, а й спеціальні марки синтетичного каучуку та полібутадієну. Ця сировина йде не тільки на шини для військових вантажівок КАМАЗ і шасі бойових літаків, а й слугує ключовим полімерним зв'язуючим для твердого ракетного палива, яким начиняють балістичні ракети комплексів "Іскандер-М". Вибити цей ланцюжок напередодні зими – саме по собі чудова військова робота.

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Проте справжня геополітична сіль цього удару ховається у структурі акціонерів та експортних контрактах нижньокамського гіганта. Річ у тім, що "Нижньокамськнафтохім" входить до складу холдингу "Сибур". А в капіталі "Сибуру" сидять прямі й дуже великі китайські гроші: 8,5% акцій належать державній нафтохімічній корпорації Китаю Sinopec, і ще 8,5% володіє китайський державний Фонд Шовкового шляху. У сумі Пекін контролює 17% цього бізнесу, а флагманські проєкти розширення заводу в Нижньокамську, на кшталт нового олефінового комплексу ЕП-600, повністю зав'язані на китайське обладнання та інженерів Sinopec.

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Після того як у 2022 та 2023 роках європейські шинні гіганти на кшталт Michelin, Continental і Pirelli закрили для росії свої преміальні ринки, увесь потік нижньокамського синтетичного каучуку було екстрено розвернуто на схід. Головним покупцем став Китай, якому ці полімери та каучуки критично потрібні для власного гігантського автопрому й сектору електромобілів, що бурхливо зростає – включно з корпорацією BYD, чия штаб-квартира якраз виблискує неоном у Шеньчжені, де проходитиме саміт. Ще за підсумками 1-го півріччя 2026 року продажі каучуків із заводу вже просіли на 21% до 233 000 тонн через постійні збої, а нічний приліт українських дронів 15 листопада ставить жирний хрест на ритмічних поставках за китайськими контрактами у 4-му кварталі.

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Але й це ще не весь ланцюжок. Методичне вибивання до 40% потужностей російської нафтопереробки в європейській частині рф уже спричинило каскадний ефект в Азії, про який не люблять говорити по російському телебаченню. Звісно, на короткій дистанції Китай наживається на ситуації: не маючи змоги переробити нафту всередині країни через палаючі заводи, москва змушена гнати сиру нафту на схід із величезними знижками, довівши частку морських відвантажень сорту Urals до КНР до 31%. Але паралельно в самій росії виник жорсткий дефіцит дизельного пального, і москва урізала його експорт сусідам. У результаті цієї осені без російського дизеля буквально зупинилися кар'єрні самоскиди та гірничодобувна техніка в Монголії, що миттєво обвалило поставки монгольського коксівного вугілля на металургійні заводи Китаю до річних мінімумів.

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Тепер подивимося, з яким обличчям путін поїде 19 листопада на зустріч із Сі Цзіньпіном. Китайський лідер збирає в Шеньчжені 115 корпорацій зі списку Fortune Global 500, щоб обговорювати надійність глобальних ланцюжків поставок. І рівно в цей момент його головний сировинний васал наочно демонструє, що не здатний прикрити системами ППО навіть глибокий тил за 1000 км від фронту й захистити завод, у якому заморожені мільярди доларів китайських державних фондів. У картині світу Пекіна партнер, який не може гарантувати фізичну безпеку спільних активів і зриває поставки сировини від каучуків до вугілля – це токсичний і слабкий актив. Розмовляти з ним на рівних ніхто не буде, йому просто продиктують нові, ще грабіжницькіші дисконти на сировину й вимагатимуть переносити переробку на китайську територію.

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Для відносин України з Китаєм та США цей удар працює краще за 1000 дипломатичних меморандумів. Київ не робить гучних антикитайських заяв і не вчить Пекін торгувати, але жорстко фіксує нову реальність на землі: будь-які інвестиції в економіку та військово-промисловий комплекс агресора є зоною високого ризику й методично згорятимуть разом з установками первинної переробки нафти. При цьому для Вашингтона та європейських столиць, які з тривогою стежать за шеньчженьськими оглядинами, Україна наочно показує, що має на руках власні козирні карти. Київ володіє інструментом стратегічного впливу, здатним змінювати баланс на енергетичному та нафтохімічному ринку Євразії напряму, не чекаючи, поки великі держави узгодять чергову порцію паперових санкцій.

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