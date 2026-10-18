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Удар по "Яндексу" скоротив активність російських ботів щодо Ізраїлю, – Нетаньягу

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
icon 1,6 т.
Удар по "Яндексу" скоротив активність російських ботів щодо Ізраїлю, – Нетаньягу
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Джерело: Facebook Беньяміна Нетаньягу

Атаки Сил оборони України на дата-центри російського " Яндекса" вплинули на онлайн-активність, спрямовану проти Ізраїлю. Прем'єр-міністр країни заявив про зменшення такої активності з боку російських користувачів.

За словами прем'єра Беньяміна Нетаньягу, після удару по компанії "Яндекс" 60% онлайн-активності з Росії, спрямованої проти Ізраїлю, зникло.

"У Росії стався приліт по компанії "Яндекс". 60% онлайн-активності, яка діяла проти нас від російських користувачів, зникла", – наголосив Нетаньягу.

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Він зазначив, що цей випадок демонструє можливості, які дає такий вплив. За словами прем'єр-міністра, Ізраїль має працювати й у цьому напрямку, попри обмеження, які накладає демократичний устрій держави.

Нетаньягу також заявив, що країна починає працювати у цій сфері.

Атаки на дата-центри

8 жовтня українські безпілотники завдали удару по найбільшому дата-центру "Яндекса" в Росії. Уже наступного дня, 9 жовтня, під удар потрапив другий дата-центр компанії в Республіці Комі.

Згодом Україна атакувала третій дата-центр "Яндекса". На тлі цих ударів у Росії виникли збої в роботі популярних сервісів.

Як повідомляв OBOZ.UA, 11 жовтня стало відомо, що дата-центр у Володимирській області РФ зупинив роботу після атаки безпілотників.

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