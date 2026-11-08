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У Єгипті зіткнулися пасажирські потяги: 7 людей загинуло, понад 100 постраждало. Відео

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
459
У Єгипті зіткнулися пасажирські потяги: 7 людей загинуло, понад 100 постраждало. Відео
Фото ілюстративне

У неділю, 8 листопада, у Єгипті зіткнулися два пасажирські поїзди. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди кілька вагонів зійшли з рейок, загинуло щонайменше семеро людей, а 112 отримали поранення.

Поїзд, що прямував з Гізи до Фаюма, зіткнувся з задньою частиною поїзда, що прямував з Каїра до Асуана. Про це повідомило видання Reuters із посиланням на міністерство охорони здоров'я Єгипту.

Що сталося

Дорожньо-транспортна пригода на залізниці Єгипту сталася приблизно за 76 км на південь від Каїра.

У залізничній адміністрації повідомили, що поїзд, що прямував з Гізи до Фаюма, зіткнувся з задньою частиною іншого поїзда, що прямував з Каїра до Асуана, внаслідок чого кілька вагонів зійшли з рейок.

Внаслідок аварії на залізниці загинуло щонайменше семеро людей, також 112 осіб отримали поранення.

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На місці пригоди аварійні бригади розчищають уламки, щоб відновити рух на лінії Каїр-Верхній Єгипет. Скільки часу займуть роботи, не повідомляється.

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі доручив провести розслідування інциденту та заявив, що винуваті мають бути притягнуті до відповідальності.

У Єгипті зіткнулись два пасажирські поїзди.Джерело: Скриншот з відео

У генеральній прокуратурі Єгипту заявили, що триває розслідування для встановлення технічних причин аварії.

У виданні нагадали, що Єгипет має одну з найстаріших і найбільших залізничних мереж у регіоні, і аварії з смертельними випадками є поширеним явищем, хоча уряд інвестує мільярди єгипетських фунтів у модернізацію мережі.

У міністерстві охорони здоров'я Єгипту в дописі в соцмережі Х наголосили, що контролюють роботу служб екстреної допомоги та медичного обслуговування після залізничної аварії. Усім медичним закладам у провінціях Гіза та Бені-Суеф наказали підвищити рівень готовності та надати всю необхідну медичну та невідкладну допомогу пораненим.

Міністерство продовжує пильно стежити за здоров'ям постраждалих пацієнтів та надавати їм повну медичну допомогу.

Допис міністерства охорони здоров'я Єгипту.Джерело: Скриншот допису

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що вранці 28 жовтня в Іспанії зіткнулися два поїзди, які прямували між Лос-Єбенесом та Урдою (Толедо). Внаслідок аварії перекинулись чотири вагони, загинуло щонайменше 68 людей і 107 постраждалих госпіталізовано, з яких 18 у важкому стані.

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ЄгипетзалізницяДТПсмертьпоїзд
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