У вівторок, 24 листопада, у провінції Туреччини Ескішехір розбився військовий гелікоптер, який виконував навчальний політ. Внаслідок аварії загинули п’ятеро турецьких військових.

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Про це повідомило видання Reuters із посиланням на Міністерство національної оборони Туреччини. Причина катастрофи поки невідома.

Що відомо

Гелікоптер типу AS-532 турецьких військово-повітряних сил розбився в центральній провінції Туреччини Ескішехір. Аварія сталася під час навчального польоту. Внаслідок авіакатастрофи загинули п'ятеро турецьких військовослужбовців.

Уламки вертольота виявили поблизу села Йорюкакчайир, приблизно за 15 кілометрів на захід від міста Ескішехір.

Відео місця, де розбився військовий гелікоптер, опублікували в соцмережі Х. Рятувальні служби працюють на місці аварії військового вертольота.

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Фото з місця події, де розбився гелікоптер. Джерело: IHA

"П’ятеро наших героїчних побратимів, які служили на борту вертольота ВПС, що зазнав аварії під час навчального польоту в Ескішехірі, загинули. Нехай Аллах помилує наших мучеників. Ми висловлюємо свої співчуття та бажаємо терпіння й сили їхнім скорботним родинам, Збройним силам Туреччини та нашому шляхетному народу", – йдеться в заяві міноборони Туреччини.

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