У США розбився пасажирський літак: усі пасажири загинули. Відео

У неділю, 1 листопада, у штаті Флорида (США) розбився приватний пасажирський літак Learjet 60, на борту якого перебували дев’ятеро людей. Усі вони загинули. Повітряне судно впало поблизу житлових будинків в окрузі Палм-Біч.

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Про загибель людей CBS News повідомив міністр транспорту США Шон Даффі. Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) підтвердило, що літак зазнав аварії незадовго до 13:00 за місцевим часом.

Обставини катастрофи

Літак вилетів із міжнародного аеропорту Остін-Бергстром у штаті Техас і прямував на Багамські острови. За інформацією FAA, катастрофа сталася неподалік району Крестхейвен.

Міністр транспорту Шон Даффі підтвердив загибель усіх людей на борту. У своєму повідомленні він написав: "Будь ласка, приєднайтеся до мене в молитві за родини та близьких тих, кого ми втратили".

Речник міжнародного аеропорту Остін-Бергстром Джим Рейнольдс у коментарі Associated Press уточнив, що йдеться про приватний літак. Він зазначив, що наразі не може надати інформацію про те, хто саме перебував на борту.

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"Це, безумовно, трагедія", – сказав Рейнольдс.

Наслідки аварії

Очевидці зафіксували момент падіння літака на відео. На кадрах, знятих людьми всередині автомобілів, видно, як повітряне судно стрімко падає з неба.

Поки що офіційної інформації про причини катастрофи немає. Також не повідомлялося, чи постраждав хтось із людей на землі внаслідок падіння літака.

Після аварії управління шерифа округу Палм-Біч повідомило про перекриття обох напрямків руху на трасі Military Trail. Обмеження діятимуть до подальшого повідомлення.

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