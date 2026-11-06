У Словаччині сталась бійка за участі українців, один з них помер дорогою до лікарні: усі подробиці

В ніч на 5 листопада у словацькому місті Тренчин, в готелі SOG сталася бійка між трьома громадянами України. Під час бійки один з чоловіків скористався ножем, завдавши важких травм своєму опоненту. 53-річний постраждалий помер від отриманих травм і гострої внутрішньої кровотечі.

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За підозрою у вбивстві затримали ще одного 53-річного українця. Третього учасника інциденту розшукують, заявили в поліції словацького міста.

Що кажуть правоохоронці

За словами представників поліції Тренчина, під час бійки чоловік отримав два важкі ножові поранення в області серця. На місце події прибула бригада швидкої допомоги, якій вдалося реанімувати постраждалого.

Але поранений помер від отриманих травм під час транспортування до лікарні.

У зв'язку з інцидентом поліцейські затримали одного підозрюваного. Ще одного учасника бійки розшукують.

"Справу взяв на себе слідчий відділу кримінальної поліції з регіонального управління в Тренчині. Наразі вживаються необхідні процесуальні дії для належного з'ясування всіх обставин інциденту. Через триваючі процесуальні дії наразі неможливо надати додаткову інформацію", – заявили в поліції.

Вкиди про військових

В МЗС України стверджують, що отримали від правоохоронців Тренчина відповідну інформацію про інцидент. Посольство України у Словаччині вже зв’язалося з дружиною загиблого, щоб допомогти організувати поховання. Справа перебуває на контролі дипломатичної установи.

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Одночасно у відомстві наголосили: всі троє учасників бійки в Тренчині є цивільними. Двоє з них перебували у Словаччині у службовому відрядженні, проте вони не є військовослужбовцями Сил оборони України.

Такий наголос знадобився, бо в кількох медіа Словаччини з’явилися вкиди, що бійка в готелі SOG нібито сталася між українськими військовими пілотами, що проходять навчання за кордоном.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також заперечує, що йдеться про українських військових.

"Ані пілоти, ані інший авіаційний персонал наразі не проходить навчання в Словаччині. Чимало українських військових проходять льотний вишкіл за кордоном, однак не у Словаччині", – сказав він.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше у Словаччині учень початкової школи у Сташкові напав із гострим предметом на вчителів та інших учнів. Унаслідок того інциденту одразу троє людей отримали поранення, причому одна з постраждалих померла.