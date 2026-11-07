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У Польщі сталася стрілянина на Головному ринку Кракова, є загиблі та поранені: усі подробиці

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
2,2 т.
У Польщі сталася стрілянина на Головному ринку Кракова, є загиблі та поранені: усі подробиці
У Польщі сталася стрілянина на Головному ринку Кракова, є загиблі та поранені: усі подробиці

У суботу 7 листопада вдень на Головній ринковій площі Кракова сталася стрілянина. Внаслідок інциденту п'ятеро людей загинули, ще понад 10 осіб отримали поранення.

Поліція затримала стрільця, повідомляють, що він живий. Про це повідомило видання TVN24.

Що сталося

Стрілянина сталася близько 15:00 поблизу Ринкової площі Кракова. Невідомий чоловік в'їхав на ринкову площу автомобілем і почав стріляти по перехожих. Повідомляють про п'ятьох загиблих та понад 10 поранених, серед яких поліцейські. Наразі поліція зловмисника затримала, його доправляють до лікарні.

Видання зазначило, що біля костелу Святої Марії працювали поліція, пожежники та служби швидкої медичної допомоги. Окрім того, на місце події приземлився гелікоптер швидкої допомоги.

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"На Головній Ринковій площі Кракова триває поліцейська операція. Близько 15:00 чоловік, який в'їхав на ринкову площу автомобілем, почав стріляти по випадкових людях. Зловмисника заарештували. Люди отримали поранення, зокрема поліцейські", – повідомила малопольська поліція.

У пожежній службі Малопольського воєводства уточнили, що зловмисник рухався автомобілем з боку вулиці Славковської.

"Внаслідок інциденту на Головній Ринковій площі загинуло п’ятеро людей, понад десяток отримали поранення", – повідомила малопольська поліція.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський прямує на місце події, зазначила речниця міністерства.

Служби звернулися до мешканців міста та туристів з проханням не приходити на Ринкову площу, а до всіх, хто опинився в цьому районі, – переміститися в безпечне місце.

У Кракові сталася стрілянина.Джерело: Telegram Івано-Франківськ 24/7
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