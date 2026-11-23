У церкві в німецькій федеральній землі Баварія 19 людей отруїлися чадним газом під час богослужіння. Серед постраждалих четверо отримали тяжкі травми. Причиною витоку газу могла стати несправна система опалення.

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Про це повідомляє німецьке видання Spiegel із посиланням на інформацію рятувальної служби. За даними агентства dpa, представник диспетчерської служби підтвердив, що серед 19 постраждалих четверо перебувають у тяжкому стані. AFP також повідомляє, що всіх потерпілих доправили до лікарень.

Масштабна операція

Інцидент стався в громаді Бад-Грьоненбах, де проживає близько 6 тисяч людей. На місце прибули рятувальники, пожежники та поліція. Причину надзвичайної ситуації правоохоронці на той момент ще встановлювали.

Місцева газета Allgäuer Zeitung повідомила про можливий витік газу в каплиці замку на території комплексу Рінгайзенгаус. Там богослужіння проводило Священниче братство святого Петра.

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Що відомо про подію

За інформацією видання, під час служби деяким відвідувачам раптово стало зле, і вони почали падати. Після цього богослужіння перервали та викликали екстрені служби.

Серед постраждалих були відвідувачі богослужіння в каплиці. Усі 19 людей потребували медичної допомоги та були госпіталізовані.

Бад-Грьоненбах розташований у Баварії, неподалік від кордону з федеральною землею Баден-Вюртемберг. На момент появи перших повідомлень додаткових подробиць про стан потерпілих та обставини витоку газу не було.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Рівненщині троє людей отруїлися чадним газом, серед них двоє дітей.