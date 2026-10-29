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У Монако арештували українця у справі про загибель родича князя Альбера II: яке звинувачення йому висунули

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read2 хв
255
У Монако арештували українця у справі про загибель родича князя Альбера II: яке звинувачення йому висунули
Антуан де Массі загинув за дивних обставин. Джерело: The Sun

У Князівстві Монако в парку за віллою Собер знайшли мертвим 29-річного члена князівської родини Антуана де Массі. Після цього правоохоронці затримали 42-річного громадянина України, зафіксованого камерами відеоспостереження поряд із місцем трагедії.

Антуан де Массі помер у неділю, 25 жовтня, і вже на наступний день українця помістили під стражу. У середу, 28-го числа, генеральний прокурор Стефан Тібо підтвердив, що фігуранту оголошено підозру, передає Nice-Matin.

Ідеться про ненавмисне вбивство й ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпеці.

"Сьогодні вранці (28 жовтня. – Ред.) розпочалося судове розслідування, доручене слідчому судді, для продовження розслідування фактів, кваліфікованих як ненавмисне вбивство та ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпеці", – сказав генпрокурор країни.

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Відомо, що українця доставили до суду, але він відмовлявся відповідати на будь-які запитання.

"Підозрюваний, 42-річний громадянин України, який проживає в Монако 30 років, заперечував звинувачення під час перебування під вартою поліції... Суддя звинуватив його в ненаданні допомоги й ненавмисному вбивстві – за дії, які могли статися в різний час – і взяв під варту", – проінформував Стефан Тібо.

Він додав, що за допомогою допитів свідків, а також експертиз на місці інциденту слідчі продовжують визначати "точну послідовність подій, що призвели до падіння Антуана де Массі".

Що відомо про загибель члена князівської родини Монако

Антуан де Массі був онуком принцеси Антуанетти, старшої сестри принца Реньє III, батька чинного князя Монако Альбера II.

"Їхні Світлості князь Альбер II та княгиня Шарлен із глибоким сумом дізналися про смерть 29-річного Антуана... Їхні Світлості поділяють скорботу його родини та близьких і висловлюють щирі співчуття в цей тяжкий час", – ідеться в заяві князівського палацу.

За повідомленням медіа, один із родичів занепокоївся, коли Антуан не прийшов на недільний сімейний обід, і повідомив про це Департамент громадської безпеки Монако. 29-річного чоловіка виявили без ознак життя через кілька годин пошуків у зеленій зоні поблизу морського берега в районі Ларвотто.

У Монако арештували українця у справі про загибель родича князя Альбера II: яке звинувачення йому висунули

Помер Антуан де Массі. Джерело: Instagram @antoinedemassy

У Монако арештували українця у справі про загибель родича князя Альбера II: яке звинувачення йому висунули

Антуану де Массі було 29 років. Джерело: Instagram @antoinedemassy

Як раніше писав OBOZ.UA, у східній частині Егейського моря грецька берегова охорона вилучила 361 кілограм марихуани, яку, за даними влади, перевозили до країни контрабандою. На борту судна під хорватським прапором перебували двоє громадян України. Вони затримані.

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