У Хорватії перекинувся сербський автобус з пасажирами, є загиблі та постраждалі: встановлено причину аварії. Фото

Вранці 8 листопада в Хорватії сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинуло двоє людей та постраждало 33. Сербський пасажирський автобус, який прямував у напрямку Загреба, зачепив металеву огорожу та перекинувся.

Відео дня

Постраждалих доправили до лікарень Загреба. Про це повідомило видання HRT.

Що сталося

Дорожньо-транспортна пригода сталася о 7:25 год ранку на автомагістралі А3 у напрямку Загреба, після перехрестя Іванич-Град. Внаслідок аварії двоє людей загинуло та 33 отримало травми: шестеро осіб отримали важкі травми, а 27 – легкі, повідомило міністерство охорони здоров'я.

В автобусі було 33 пасажири та двоє водіїв.

За наявною інформацією, аварія сталася, коли водій, громадянин Сербії 1971 року народження, керуючи пасажирським автобусом, не впорався з керуванням і виїхав на смугу зупинки, де передня частина автобуса вдарилася об металеву огорожу. Внаслідок цього автобус раптово нахилився та виїхав на похилий рельєф вздовж автомагістралі, перекинувся та його занесло на трав'янисту поверхню.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на місці події загинули громадянин Чорногорії 2009 року народження та громадянин Республіки Хорватія, ще шестеро пасажирів отримали тяжкі травми, а 27 – легкі. Життю постраждалих наразі не загрожує небезпека.

Судовий експерт з дорожнього руху Крунослав Ормуж вважає, що аварія автобуса, найімовірніше, сталася через помилку водія, який, ймовірно, міг заснути за кермом, втратити керування та з'їхати з дороги.







У Хорватії перекинувся сербський автобус. Джерело: Скриншот з відео

РЕКЛАМА

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Сербії Джуро Мацутом щодо дорожньо-транспортної пригоди. Лідери обох країн висловили співчуття з приводу того, що сталося.

"Ми продовжимо співпрацю з усіх питань, пов'язаних з дорожньо-транспортною пригодою, а також з доглядом за постраждалими", – сказав Пленкович.

Сербська компанія Niš Express висловила співчуття родинам жертв аварії, проте відмовилася коментувати обставини до завершення розслідування.

"До завершення офіційної процедури ми не можемо робити припущення чи коментувати обставини аварії, які є предметом розслідування компетентних органів", повідомили в компанії.

Головні історії дня

Пленкович у соцмережі Х висловив співчуття родинам загиблих. Він зауважив, що усі відповідні служби – екстрена медична допомога, поліція та пожежна охорона – оперативно прибули на місце події, щоб надати допомогу постраждалим. Також він зазначив, що на місце прибули заступник прем’єр-міністра Томо Медвед та державна секретарка Міністерства охорони здоров’я Ірена Хрстич. Прем'єр-міністр наголосив, що обставини та причини цієї дорожньо-транспортної пригоди будуть встановлені під час розслідування.

РЕКЛАМА

Допис Андрея Пленковича в соцмережі Х. Джерело: Скриншот допису

Пасажир Марін Євич описав момент перекидання автобуса. Він розповів, що близько 7:30 ранку вони відчули, як автобус перелетів через узбіччя, після чого вдарився об огорожу.

"Ми побачили, що автобус піднявся на пандус. Ми ковзали та котилися по лузі кілька десятків метрів. Коли автобус зупинився, пролунали стогони та крики", – сказав Євич, який сидів у задній частині автобуса.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у неділю, 8 листопада, у Єгипті зіткнулися два пасажирські поїзди. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди кілька вагонів зійшли з рейок, загинуло щонайменше семеро людей, а 112 отримали поранення. Поїзд, що прямував з Гізи до Фаюма, зіткнувся з задньою частиною поїзда, що прямував з Каїра до Асуана.