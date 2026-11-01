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У Каліфорнії сталася стрілянина в торговельному центрі: одна людина загинула, шестеро дістали поранення. Фото

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
162
У Каліфорнії сталася стрілянина в торговельному центрі: одна людина загинула, шестеро дістали поранення. Фото
У Каліфорнії сталася стрілянина в торговельному центрі. Джерело: NBC News

У штаті Каліфорнія, США, у п'ятницю, 30 жовтня, сталася стрілянина в одному з торговельних центрів. Внаслідок інциденту одна людина загинула та шістьох поранено, з них троє перебувають у критичному стані.

Нині поліція розшукує стрільця. Про це повідомило видання NBC News.

Що сталося

Стрілянина сталася у місті Фейрфілд у магазині Spirit Halloween, що в торговельному центрі Solano Town Center, близько 20:30 за місцевим часом. Поліція вважає, що це був цілеспрямований інцидент. Трагедія трапилась на Гелловін. 

Попередньо поліція зазначає про одного підозрюваного. Влада не розголошує особи жертв або додаткові подробиці про те, що призвело до стрілянини.

Стрілянина сталася на Гелловін.Джерело: Скриншот з відео
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Постраждалих доправлено до лікарні

Начальник поліції Ферфілда Ден Маршалл повідомив, що серед постраждалих щонайменше троє перебувають у критичному стані. Він зазначив, що всіх поранених доправлено до найближчої лікарні, додаткової інформації про них немає.

"Наші думки та молитви з родинами жертв цього болісного інциденту", – сказав він.

Громадянин Девід Бернал розповів, що його дружина була в магазині, коли стрілець відкрив вогонь, і їй вдалося втекти разом з кількома іншими людьми через аварійний вихід. Жінка сказала, що чула п’ять гучних вибухів.

Зазначається, що інцидент стався через кілька годин після того, як ще одну людину застрелили в іншому магазині Spirit Halloween у місті Медісон-Хайтс, штат Мічиган. Проте інциденти, ймовірно, не пов'язані між собою.

"На основі отриманих на даний момент доказів слідчі планують порушити кримінальну справу", – йдеться в повідомленні.

Стрілянина сталася у місті Фейрфілд.Джерело: NBC News

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у Києві ввечері в суботу, 24 жовтня, один чоловік загинув і ще один отримав поранення внаслідок стрілянини у Святошинському районі. Фігуранта, підозрюваного у застосуванні зброї, затримано. Правоохоронцям відомо, що на вулиці між компанією чоловіків відбувся конфлікт. Під час сварки один із мешканців дістав пістолет травматичної дії та здійснив декілька пострілів у бік опонентів.

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