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У берлінському готелі знайшли мертвим міністра економіки Баварії: усі обставини. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
1,1 т.
У берлінському готелі знайшли мертвим міністра економіки Баварії: усі обставини. Фото
Хуберт Айвангер. Джерело: Facebook/Hubert Aiwanger Minister Bundesvors. Freie Wähler

У Берліні (Німеччина) в готельному номері знайшли мертвим міністра економіки Баварії Хуберта Айвангера. Напередодні він скасував інтерв’ю через погане самопочуття та перестав виходити на зв’язок.

Про це повідомляє Tagesspiegel. Поліція розслідує обставини смерті політика.

Що відомо

Як зазначається, 55-річного Хуберта Айвангера, лідера партії "Вільні виборці" та заступника прем'єр-міністра Баварії, знайшли мертвим у номері берлінського готелю Neuer Fritz. За попередньою версією місцевої влади, політик міг померти з природних причин.

Однак правоохоронці розпочали розслідування, щоб з'ясувати точні обставини смерті та виключити можливість насильницької смерті.

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У берлінському готелі знайшли мертвим міністра економіки Баварії: усі обставини. Фото

Поліція розслідує обставини смерті політика. Джерело: Tagesspiegel

Напередодні Айвангер мав дати інтерв'ю вранці 4 листопада, однак скасував зустріч через погане самопочуття. Замість нього на захід прийшов однопартієць, міністр цифрових питань Баварії Фабіан Мерінг.

Сам Айвангер залишився в готелі в районі Фрідріхштрассе. За інформацією партійних джерел, він страждав на гастроентерит.

Згодом політик перестав відповідати на дзвінки. Коли працівники перевірили його номер, то виявили тіло. Близько 22:30 за місцевим часом до готелю прибула група з розслідування вбивств Управління державної кримінальної поліції Берліна.

У берлінському готелі знайшли мертвим міністра економіки Баварії: усі обставини. Фото

Поліція розслідує обставини смерті політика. Джерело: Tagesspiegel

Нагадаємо, раніше стало відомо про смерть колишнього міністра оборони РФ, ексглави адміністрації Кремля та одного із найближчих давніх соратників Володимира Путіна Сергія Іванова. Він помер у віці 73 років.

Як писав OBOZ.UA, 12 липня помер американський сенатор Ліндсі Грем. Політик пішов з життя після нетривалої та раптової хвороби.

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