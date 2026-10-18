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Туреччина закупить російське паливо в межах дизельної угоди Трампа: деталі

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
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Туреччина закупить російське паливо в межах дизельної угоди Трампа: деталі
Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар. Джерело: REUTERS/Anastasia Barashkova

Туреччина отримає частину дизельного пального, яке Росія постачатиме на світові ринки в межах угоди з президентом США Дональдом Трампом. Анкара залежить від імпорту енергоресурсів, зокрема з Росії, Ірану та Азербайджану, але намагається диверсифікувати постачання завдяки співпраці зі США та іншими партнерами.

Про це в неділю, 18 жовтня, заявив Reuters міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар. За його словами, домовленість має значення для енергетичної безпеки країни

Енергетичні домовленості

В інтерв’ю телеканалу Kanal 7 Байрактар розповів, що Росія останніми місяцями обмежувала експорт дизельного пального через проблеми з постачанням. Тепер, після досягнення домовленості з Трампом, Туреччина планує отримати частину цього пального.

Міністр не уточнив, про які обсяги постачання йдеться та коли саме вони розпочнуться.

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Власний видобуток газу

Окремо Байрактар повідомив про плани Туреччини збільшити видобуток природного газу в Чорному морі. У суботу країна відправила до Чорного моря першу плавучу платформу для видобутку газу Osman Gazi.

За словами міністра, завдяки цій платформі добовий видобуток на найбільшому внутрішньому газовому родовищі країни Сакарія має зрости з нинішніх 9,5 млн до 20 млн кубометрів. Це приблизно 7,3 млрд кубометрів на рік.

Другу плавучу платформу Туреччина планує ввести в експлуатацію в першому кварталі 2028 року. Вона матиме дещо більшу потужність і забезпечуватиме видобуток ще 25 млн кубометрів газу на добу.

Таким чином, загальний добовий видобуток на родовищі має сягнути 45 млн кубометрів. Байрактар заявив, що за такого рівня виробництва Туреччина зможе забезпечувати власним газом три з чотирьох домогосподарств у країні.

Залежність від імпорту

Туреччина залишається одним із найбільших газових ринків Європи. Минулого року країна спожила 59 млрд кубометрів природного газу, тоді як власний видобуток становив 3,1 млрд кубометрів. Основну його частину забезпечило родовище Сакарія.

Міністр також повідомив, що розвідувальні роботи з пошуку вуглеводнів біля узбережжя Пакистану відклали приблизно на шість місяців. Причиною став вплив війни з Іраном на ситуацію в регіоні.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що ЄС готує новий удар по економіці Росії через Трампа і дизель. Пізніше медіа розкрили деталі нових санкцій.

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