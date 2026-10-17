Ну що, несеться. Пізно в пʼятницю Дональд Трамп оголосив про звільнення Росії від практично усіх санкцій та тарифів, передбачених законом Ліндсі Грема, який Трамп сам підписав місяць тому. Санкції проти Ірану залишились в силі. До 18 жовтня Трамп мав повідомити Конгрес про своє рішення – ось він його і оголосив.

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"Цим указом я скасовую застосування санкцій, обмежень і мит, передбачених законом Грема. Я подав до Конгресу офіційне підтвердження того, що скасування цих заходів на цьому етапі відповідає національним інтересам Сполучених Штатів", – йдеться в указі президента на сайті Білого дому.

"Дональд Трамп знову показав, що він на боці кровожерливого диктатора та тих, хто допомагає Росії вести війну, а не на боці більшості американців, Конгресу та європейських союзників США," – відреагував сенатор-демократ Ричард Блументаль, який разом з Ліндсі Гремом працював над створенням цього закону. "Звільнення від санкцій не має нічого спільного з національною безпекою США. Мета цього – догодити Владіміру Путіну. Сподіваюся, мої колеги-республіканці приєднаються до мене й засудять цей ганебний і боягузливий крок".

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Заяв від республіканців я поки не бачив.

Очевидно, Трамп оголосив про це пізно ввечері перед вихідними не просто так. В Америці це традиція – робити гучні і непопулярні заяви в такий час, коли увага медіа та громадськості зазвичай менша. В адміністрації Трампа, схоже, це одна з улюблених традицій. І підозрюю, що до початку роботи нового скликання Конгресу в січні ми побачимо ще не один такий сюрприз у п’ятничні вечори.

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