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Володимир Горбач
Володимир Горбач

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Світ / Думки
Time to read1 хв
1,3 т.
Блог |

Трамп зазнав історичної поразки

Трамп зазнав історичної поразки
Президент США Дональд Трамп. Джерело: Getty

Все-таки Америка не безнадійна

Демократи цієї ночі здобули абсолютну перемогу, яку навіть найоптимістичніші опитування для них не могли передбачити. Не тому що вони демократи, а тому що вони зараз противага. Самі знаєте кому і чому...

Вони завершують ці перегони з приблизно 250 місцями в Конгресі, найбільшою більшістю за останні двадцять років, і з низкою неймовірних перемог у Сенаті: Техас, Канзас, Південна Кароліна – штати, в яких вони не перемагали десятиліттями.

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Трамп зазнав історичної поразки, і останні два роки його президентства будуть присвячені безперервним розслідуванням проти нього, його сім’ї, радників та людей, проведеним комітетами Конгресу під контролем демократів. Він більше не може призначати суддів, не може просувати законодавство, і навіть його сила просувати міжнародні угоди дуже обмежена – важко уявити, щоб цей Конгрес схвалив якусь його "угоду", насправді оборудку, з Путіним.

Скажу більше, його "посередницькі зусилля" щодо врегулювання російсько-української війни тепер так само зійдуть на пси... Нікого й ні до чого він вже примусити не зможе. Усі чекатимуть його відходу з політичної сцени і пришвидшуватимуть цей процес усіма засобами. Усі, включно з республіканцями.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Володимира Горбача
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