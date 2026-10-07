1. Американський президент неочікувано відверто виступив у "своїй" [тобто "республіканській"] Небрасці.

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"Це [захоплення певних американських міст] – невелика ціна за безпеку світу, за безпеку нашої країни. Вони [іранці] можуть захопити місто. Нехай вони беруть, нехай. Нехай вони здобудуть ["демократичний"] Лос-Анджелес, нехай вони розгромлять ["демократичний"] Сан-Дієго, це дуже невелика ціна, і вона скоро закінчиться. По суті, це майже закінчено", – сказав Трамп.

Губернатор Каліфорнії [традиційно "демократичного" і найбільшого за населенням штату, де й розташовані згадані міста-мільйонери] Гевін Ньюсом написав щодо цієї приголомшливої промови:

"Після відправлення Національної гвардії та морської піхоти окуповувати Каліфорнію Дональд Трамп тепер каже, що наші іноземні вороги повинні "знищити" Лос-Анджелес та Сан-Дієго. Він божевільний і небезпечний".

2. Після своєї стандартної загрози щодо використання всіх можливих збройних засобів у разі можливого загострення навколо Калінінграда –

Путін, побачивши, що всесвіт не дуже злякався, вельми несподівано "миролюбно" зауважив, що не казав саме про ядерну зброю, а тільки висловився в тому сенсі, що Росії в такому випадку є з чого обирати, тобто дещо "здав назад".

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Так от, Financial Times попереджає, що саме ослаблення довіри до ядерного стримування може зробити звичайний ["конвенційний"] військовий конфлікт прийнятним сценарієм:

коли десь вирішать, що США не готові застосувати ядерну зброю для захисту союзників, –

ризик такої звичайної війни може зрости.

"Принагідно нагадаю" в даному контексті, що казав Медведєв про Литву:

"За них ніхто не заступиться. Ось навіть якщо там буде випалене поле, жодні інші країни за них воювати не стануть. І відома стаття 5 Північноатлантичного договору – вона не буде реалізована, це всі визнаЮть. Бо якщо її буде реалізовано, це глобальна катастрофа, планетарна. Вони не дурні. Але Литва зникне з карти світу".

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Вельми перегукується з тезами FT.

3. Бонус – приємне.

Українка на Амурі знищила 8 катів.

Конкретніше:

в аварії бомбардувальника-ракетоносця Ту-95МС 29 вересня загинули вісім російських офіцерів, що згадувались українським проєктом "Книга катів" і базою Russian Torturers як учасники чи організатори ракетних ударів по Україні,

а тепер виконували навчально-тренувальний політ із авіабази в Амурській області РФ, яка ще з совецьких часів має назву УКРАЇНКА.

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