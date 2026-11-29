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Новини зі США. Головне під кінець тижня. Субота, 28 листопада 2026

Трамп, Кушнер, їхня любов до путіна та їхні ультраправі попередники

* 47-й президент і його зять Кушнер вирішили відзначити День подяки нагадуванням про ту систему координат, у якій вони бачать світ. Кушнер, як відомо, назвав путіна "гросмейстером політики" й додав, що цей "гросмейстер" хоче досягнення міцного миру.

47-й вчергове повторив дві свої улюблені тези про причини російсько-української війни: війна почалася через те, що "Росію виключили з вісімки". Була вісімка, а недобрий Обама та інші взяли й виключили Росію. І путін, звісно, образився. І тому війна. А от не треба було виключати, і війни б не було. Наскільки краще було б, якби путін залишався у "вісімці". І друга теза: війна почалася й триває через те, що путін і Зеленський ненавидять одне одного.

Можна було б узагалі проігнорувати всю цю маячню, яку несуть і тесть, і зять. У ній немає жодного біта нової інформації. У тому, що несе 47-й, узагалі немає жодної інформації, оскільки дезінформація, яку він несе, – це протилежність інформації.

Але одну річ варто відзначити.

Ультраправі, які симпатизують іноземним диктаторам і диктаторським режимам, – це не нове явище у США. Воно було завжди.

Якщо ми звернемося до історії 90-річної давнини, то обов’язково маємо звернути увагу і на ультраправий рух America First (так-так, саме в нього Трамп, точніше його політтехнологи, запозичили один із двох своїх головних політичних гасел), і на такого видатного діяча цього руху, як льотчик Чарльз Ліндберг. І на такого прихильника цього руху, як мільярдер Генрі Форд. І на інших діячів цього руху. На те, як вони симпатизували нацистській Німеччині, як хотіли мати з нею добрі відносини, як хотіли розвивати з нею "бізнес-проєкти" (Форд займався цим до того моменту, коли 11 грудня 1941 року нацистська Німеччина оголосила війну США), як запевняли, що там, де розвиваються бізнес і торгівля, не може бути війни, як категорично виступали проти будь-якої участі США у війні в Європі.

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Діяльність тодішнього руху America First згорнули лише після того, як нацистська Німеччина оголосила США війну.

Але ультраправа ідея залишилася. Сформувалося нове покоління її послідовників. Міллер, Трамп, Кушнер, Беннон, Віткофф та інші з’явилися не з вакууму.

Їхні попередники бачили взірець для наслідування в нацистській Німеччині. Вони бачать взірець для наслідування в путінській Росії. Взірець ультраправої диктатури, яку вони хотіли б установити у США. Щоб їхня влада була вічною, а нові мільярди текли на їхні банківські рахунки. Саме в цьому для них сенс життя.

Головні історії дня

Нинішніх американських ультраправих супроводжував великий успіх у 2024 році. Їхній вождь повернувся до Білого дому. Повернувся, уже не обмежений традиційним республіканським істеблішментом, оточений близькими соратниками, отримавши мовчазне схвалення своїх безумств від більшості в обох палатах Конгресу.

Але зараз очевидно, що встановити свою вічну владу, як це передбачав їхній "проєкт -2025", їм не вдалося. Попри те, що їм вдалося перетворити федеральну прокуратуру на свою зброю проти політичних опонентів.

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Їм не вдалися дві ключові речі.

Перша – у США діє незалежна судова система. І виявилося, що республіканська більшість у Верховному Суді не означає, що більшість із цієї більшості назавжди забуде про те, що вони судді, а не політики, і схвалюватиме будь-яке беззаконня з боку першої особи. Так, бувало, що вони ухвалювали рішення, які є політичними, а не юридичними. Найгучніше з них – надання президенту імунітету від кримінальної відповідальності. Але вони ухвалюють і багато рішень, які зупиняють рух до авторитарного режиму та найодіозніші дії першої особи. Не зламавши судову систему, неможливо встановити авторитарний режим. І це стосується не лише Верховного Суду. Десятки, якщо не сотні аналогічних рішень ухвалили окружні й апеляційні суди. Окружні судді та великі журі присяжних, що складаються зі звичайних громадян, відмовили федеральній прокуратурі висувати сфабриковані, безпідставні обвинувачення різним людям – від членів Конгресу й інших людей, яких президент вважає своїми ворогами, до цілком пересічних громадян.

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Друга – у США відбувалися і відбуваються вільні вибори. Ультраправим не вдалося вихолостити сутність вільних виборів, хоча президент виявляв наполегливу ініціативу, вимагаючи від Конгресу ухвалити закон, який різко обмежує можливість голосувати. Республіканська більшість у Палаті представників проголосувала за цей законопроєкт. Але Сенат його не розглядав. Тому що частина республіканських сенаторів була проти і самого законопроєкту, і зміни регламенту Сенату, який вимагає для просування законопроєктів 60 голосів.

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Вибори 3 листопада відбулися суворо відповідно до закону та норм проведення вільних виборів.

І тому авторитарного режиму у США не буде. Конгрес 120-го скликання, який розпочне роботу 3 січня, буде більш ніж надійною перепоною на шляху авторитаризму.

До кінця історії під назвою "Страх: Трамп у Білому домі" (с) (назва книги Боба Вудворда, виданої у 2018 році) залишилося 784 дні.

Дякую всім, хто прочитав. Бережіть себе та своїх близьких. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. Здоров’я всім.

Зрештою те, що відбувається у світі, залежить від нас. Від того, чи боремося ми зі злом, чи робимо Добро, чи залишаємося просто спостерігачами, чи пасивно чекаємо й віримо, що хтось десь щось вирішить за нас, або боремося зі злом і робимо все можливе, щоб перемогло Добро.

Ми не повинні допустити, щоб зло перемогло. Перемога зла означатиме кінець світу, у якому ми живемо. Ми не можемо цього допустити. Особливо зараз.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть одне одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.

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