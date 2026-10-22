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Суд зобов'язав Трампа з'явитися на допит у справі про наклеп проти медіа: усі подробиці

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
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Суд зобов'язав Трампа з'явитися на допит у справі про наклеп проти медіа: усі подробиці
Президент США Дональд Трамп

Американський президент має дати свідчення у справі проти британської телерадіокомпанії BBC до 11 грудня. Дональд Трамп вимагає від медіа $10 млрд компенсації, звинувачуючи його в наклепі через документальний фільм про події 6 січня 2021 року.

Рішення ухвалила в четвер, 22 жовтня, федеральна суддя США Енжолік Летт. Як повідомляє AP News, адвокати BBC заявили, що Трамп затягує свою участь у допиті. Представник британського мовника Чарльз Тобін зазначив, що до завершення періоду збору доказів залишилося два місяці, але сторона захисту досі не змогла допитати позивача.

Перенесення допиту

За словами адвоката BBC, сторони попередньо погодили дату допиту – 16 жовтня. Однак Трамп скасував зустріч, пославшись на "питання національної важливості". Тобін заявив, що того дня президент США насправді брав участь у передвиборчих заходах у штаті Джорджія.

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"Він займався партійною політикою і поставив її вище за участь у допиті", – сказав адвокат.

Суддя Летт зобов'язала Трампа пройти допит до 11 грудня. Якщо він цього не зробить, йому можуть призначити санкції, аж до відхилення позову. Виняток можливий, якщо термін збору доказів продовжать після 18 грудня.

Суть претензій

Трамп подав позов проти BBC у грудні 2025 року. Він звинуватив британського мовника в наклепі, а також у недобросовісній торгівлі та оманливих ділових практиках через документальний фільм "Трамп: Другий шанс".

У центрі справи – монтаж промови, яку Трамп виголосив перед своїми прихильниками 6 січня 2021 року, незадовго до штурму Капітолія США. BBC визнала, що творці документального фільму поєднали цитати з різних частин виступу. Через такий монтаж могло скластися враження, ніби Трамп безпосередньо закликав до насильства.

Британська телерадіокомпанія вибачилася за монтаж. Після цього голова BBC та її головний керівник новин подали у відставку. Водночас мовник заперечує звинувачення Трампа в наклепі.

Строки розгляду

Збір доказів у справі, під час якого адвокати обох сторін обмінюються документами та іншими матеріалами, має завершитися 18 грудня. Юристи BBC наполягають, що допит Трампа потрібно провести до цієї дати.

Суддя наголосила, що змінювати графік судового розгляду може лише суддя, якому доручили розгляд справи. Сторона захисту заявила, що готова розглянути пізнішу дату допиту, якщо водночас перенесуть і строки судового розгляду.

Як раніше писав OBOZ.UA, Дональд Трамп хоче покарати своїх опонентів за те, що вони розслідували штурм Капітолію, який прибічники Республіканської партії здійснили 6 січня 2021 року в спробі скасувати результати виборів.

Причетних до слідства ексчиновників він назвав "корумпованими мерзотниками".

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