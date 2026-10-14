Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись

Блог

Петро Шуклінов
Петро Шуклінов

Світ / Думки
Time to read1 хв
icon 834
Блог |

США президента Трампа стали на бік ворога

США президента Трампа стали на бік ворога
Президент США Дональд Трамп. Джерело: Getty

Сполучені Штати Америки президента Трампа встали на бік ворога.

Тепер – висновки. Кожна країна світу має запам’ятати: покладатись на США, покладатись на підписані папери (як Будапештський меморандум) – безглуздо.

Вашингтон не поважатиме підписані договори. Вашингтон не дотримає слова. Вашингтон зрадить прямо в розпал війни. За $100 вигоди.

– США скасували фінансову підтримку України, яка була в середньому $50 млрд / рік.

– США скасували гуманітарну підтримку України, яка здійснювалась через USAID на десятки мільярдів.

Читайте також
Олександр НевзоровОлександр Невзоров
icon 9,0 т.
Зірка Дональда закотилася прямо в путінську валізку
icon 9,0 т.
Зірка Дональда закотилася прямо в путінську валізку
Леонід НевзлінЛеонід Невзлін
icon 5,2 т.
"Путін хоче укласти угоду": справжня проблема нової заяви Трампа
icon 5,2 т.
"Путін хоче укласти угоду": справжня проблема нової заяви Трампа
Владислав МілащенкоВладислав Мілащенко
icon 5,7 т.
Вашингтону можна: що залишиться від санкційного тиску, якщо США куплять російський дизель?
icon 5,7 т.
Вашингтону можна: що залишиться від санкційного тиску, якщо США куплять російський дизель?

– США почали знімати санкції з Росії, допомагаючи Путіну більше заробляти.

– США в Європі вкладають гроші в перемогу проросійських політиків та партій, які прагнуть поразки України.

– США розбудовують політичне та економічне партнерство з Росією, винагороджуючи вбивство цивільних в Україні.

– США також винагороджують спецслужби Росії. Поки Росія підриває країни Заходу, російські олігархи оплачують весілля в родині Трампа.

– США постійно тиснуть на Україну, погрожують і вимагають капітулювати у війні з Росією.

– США погрожують припинити навіть продаж зброї для України. Тобто Трамп готовий пожертвувати американським ВПК, щоб догодити Путіну.

– США погрожують припинити останній вид допомоги, який лишився з боку Штатів – обмін розвідувальними даними з Україною.

Сполучені Штати Америки встали на бік ворога. Сполучені Штати Америки зрадили Захід та всіх своїх колишніх друзів та партнерів в Європі і Світі.

Трамп зруйнував фундамент світового впливу США. Трамп зруйнував повагу до США. Трамп знецінив силу слова США. Прапор США більше не прапор свободи. Прапор США здерли та кинули в багно під Білим домом.

Заходу потрібний новий лідер.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Петра Шуклінова
Схожі теми
СШАполітикаДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись