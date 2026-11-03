За словами німецького президента Штайнмаєра, в листопаді, ймовірно, відбудеться зустріч Сі, Трампа й Путіна, однак Україна темою перемовин у них не стане.

Відео дня

Він додав, що Сі Цзіньпін однозначно наголосив: війна в Україні це європейський конфлікт, і, коли Штайнмаєр порушив це питання, на обличчі Сі було помітне роздратування.

В зв’язку з цим в Німеччині висловлюють думку, що Китай прагне, щоби Сполучені Штати сприймав його як рівнозначну глобальну наддержаву.

У Пекіні, мовляв, мислять категоріями своєрідної "G2", тобто певної системи з двох головних світових центрів сили – США й КНР.

Росія до цього рівня, з погляду китайського керівництва, не належить,

і саме тому формат, у якому Сі, Трамп і Путін спільно вирішували б питання нового світового порядку або майбутнього України, не відповідає китайському суто біполярному баченню сьогодення.

У зв’язку з цим вважаю, що потрібне максимально гучне офіційне звернення України на вищому рівні до Сполучених Штатів і Китаю з проханням до цих найпотужніших світових сил зробити все, на що вони спроможні, щоби покласти край війні в Україні, –

адже ці країни би не ризикнули (перед усім світом) відмовити,

а в Мордорі би не ризикнули заперечувати.

О, найголовніші, найсильніші, наймиролюбнішІ й найсправведливіші дві єдині світові твердині,

о, надії людства й оплоти Цивілізації,

о, Великий Захід і Великий Схід,

о, ООНоподібні вирішувачі світових мап і людських доль,

скажіть, бл*, нарешті вже своє, с*ки, слово…

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...