Британська The Guardian коментує нещодавню новину про те, що Путін запропонував провести в листопаді в Китаї саміт за участі себе, Трампа та Сі Цзіньпіна.

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Газета вважає, що, якщо така зустріч відбудеться, вона може стати певним кроком до зміни світової системи, за якої найбільші держави намагатимуться закріпити за собою окремі сфери впливу.

Тоді можливе ще більше послаблення американської підтримки союзників, що матиме наслідки для різних регіонів:

в Європі це стосуватиметься передусім України та інших країн, яким загрожує Росія;

а в Східній Азії відмова США від підтримки може створити серйозні проблеми для Тайваню, Південної Кореї, Японії та – на додачу – Австралії.

Водночас оновлена [тобто перетрампована!] Стратегія національної безпеки США, нагадує The Guardian, значну увагу зараз приділяє американському контролю над Західною півкулею,

а от справи інших країн хвилюють Америку лише тоді, коли їхні дії безпосередньо загрожують американським інтересам.

Тож, мовляв, те, що знову ділитимуть світ, як було свого часу після Другої світової, – таким чином, із духом чи то Анкориджа, чи то Трампа вельми збігається.

Так от, принагідно –

декілька слів щодо китайського міста, де відбуватиметься зустріч "лідерів економік" країн АТЕС (тобто Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва),

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в межах якої й пропонується згаданий саміт на трьох,

який, до речі, заздалегідь вже називають:

хто новою "Ялтою" (де були переможці),

а хто – новим "Мюнхеном" (де були зрадники).

Отже, про Шеньчжень.

Менш ніж півстоліття тому – там ще було невеличке селище, а зараз у ньому вже мешкають близько 20 мільйонів.

Минулоріч він обігнав Шанхай та Пекін, ставши провідним промисловим центром Китаю з небачуваними в світі темпами зростання ВВП.

Місто виробляє десь 60-70 відсотків дронів у світі, а перехоплювачі для них вже масово друкує на 3D-принтері!!!

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Доля ж побутової техніки – ноутбуки, планшети, айфони, смартфони, ігрові приставки тощо – складає в Шеньчженя, за різними оцінками, приблизно 70-90 відсотків (у залежності від року) світового виробництва.

Нагадаю в цьому зв’язку, про що казав трохи раніше.

Повзуча й навіть спочатку не дуже помітна поступова націоналізація Китаєм відповідних підприємств, що належать [за великим рахунком, беззахисній] Європі, через примусові величезні додаткові інвестиції держави зробить "китайське фактично" й "китайським юридично"!

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Доповню:

відсотки, що демонструє не тільки й не стільки Диво-Місто, скільки весь Китай, – не лише суто китайські, адже включають працю найвідоміших світових корпорацій, у тому числі європейських.

Їх "повзуча націоналізація", про яку я попереджав, теж обговорюватиметься в [КНРській] Столиці Світових Технологій?

Такий собі сучасний антинеоколоніалізм?

Путін усе передбачив, а Трамп і, звісно, Сі – не проти?!!!

Європо, знову тобі агов!

Ти на цьому "ялтюнхенському" блюді – головна страва!

Включаючи, зрозуміло, й Україну,

але вже не тільки!

В The Guardian це все, схоже, розуміють, але ще недомовляють-недоговорюють…

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