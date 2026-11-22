В дурних країнах, де ні Сія немає тих, хто міг би навести лад у державі – подібно, приміром, Головному китайцеві, –

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полюбляють (щоб звалити відповідальність) так звані демократичні вибори,

після яких від цих країн нічого інколи не залишається.

Адже обирають на них то гітлерів-шредерів, то януковичів [якщо не гірше], то трампів, то взагалі навроцьких

(та й навіть Й*бнутого, коли вперше, обрали свого часу досить демократично).

Таке вже вичавлюють із шановних електоратів перетрухле "давно", якщо вважати це чудове слово не прислівником, а іменником:

коли давити, тобто чавити, – давно й вийде.

Отже, про Рубіо.

Бо наступним президентом у Головній країні світу (ледь скінчиться дворічний, вибачте, "обсервер" тепер вже демократів у Конгресі) буде, скоріш за все, саме кубинець.

Після ганебної й нищівної поразки на проміжних виборах республіканці нарешті всерйоз почали шукати нового партайгеноса:

принаймні – вельми авторитетне видання The Hill називає зі слів власних джерел якраз Рубіо найбільш перспективним кандидатом на номінацію від наразі правлячої партії.

Знавці впевнені, що тільки він може стати своєрідним містком між різними групами, бо "карибський держсекретар" зберігає зв’язок із Трампом, але водночас має довіру й тих республіканців, які прагнуть суттєво змінити політичний курс.

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(А от віцепрезидент Ді Венс опинився під критикою певної частини ортодоксальних однопартійців після того, як пов’язав поразку на виборах із війною проти Ірану,

та й Трамп вже встиг оголосити, що той, мовляв, рішення щодо Ірану мав підтримати;

на цьому тлі навіть в оточенні віцепрезидента почали натякати, буцімто він може взагалі в наступних президентських виборах участі не брати.)

В цьому контексті цікаво, що в американській історії було 6 випадків, коли держсекретарі потім ставали президентами,

однак останнього разу таке було майже два століття тому.

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Втім, Рубіо – особливий:

за всю історію США лише Кіссінджер (у Ніксона й Форда) і він, Рубіо, примудрилися з успіхом поєднати посади держсекретаря й радника президента з питань нацбезпеки

(наприклад, за Байдена відповідні посадовці зазвичай казали взаємовиключаючі речі).

Між іншим, свого часу, коли ще йшли праймеріз до виборів-2016 і Трамп зневажливо називав Рубіо маленьким Марко, той у відповідь казав, що Трамп – шахрай і ворог бідних, та й взагалі є найвульгарнішим з усіх, хто колись кандидував на президентську посаду.

Може за необхідності й згадати, щоб дистанціюватися.

Хай там як, а Трамп увійде не стільки в аннали історії, скільки в її анали,

щодо ж Рубіо історія ще не визначилася…

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