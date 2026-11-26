Акт самоспалення у центрі Варшави ввечері 25 вересня вчинив громадянин України. Станом на 26-е число постраждалий продовжував лікування; його стан оцінювали як критичний.

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Посольство України в Республіці Польща підтвердило інцидент. Дипломати отримали відповідну офіційну інформацію від польської поліції, повідомляється на Facebook-сторінці дипустанови.

Що відомо про стан українця

"Йому невідкладно була надана медична допомога. Наразі (станом на четвер. – Ред.) він перебуває у відділенні інтенсивної терапії у критичному стані з тяжкими опіками", – розповіла пресслужба.

Консули посольства мають зв'язок із рідними чоловіка та тримають справу на особливому контролі.

"Польська поліція з'ясовує обставини події, зокрема можливі мотиви вчинку, та перевіряє, чи могли сторонні особи бути причетними до події або вплинути на дії чоловіка", – заявили дипломати.

За даними ЗМІ, постраждалому 22 роки і він навчається у Варшавському політехнічному університеті. Чоловік, якого звати Едвард, начебто вимагав однакового ставлення як до поляків, так і до українців. Офіційні джерела подібні деталі поки що не розкивають.

Що сталося у Варшаві

Чоловік підпалив себе у центрі польської столиці – між Президентським палацом і будівлею Міністерства культури. Деякі медіа стверджували, що у громадянина був із собою транспарант, на якому, ймовірно, були написані вимоги щодо ставлення до українців у Польщі.

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Свідками інциденту стали співробітники Служби державної охорони РП. Очевидці потушили палаючу людину з вогнегасників і викликали швидку допомогу та поліцію.

Повідомлялося, що медики доставили чоловіка до Військово-медичного інституту, а його травми загрожують життю.

Обережно, кадри 18+!

Як писав OBOZ.UA, 7 червня у Стрийському районі Львівської області 51-річний чоловік після сварки з тещею підпалив господарську споруду у її дворі, а згодом і себе. Із важкими опіками його відвезли до лікарні, але врятувати чоловіка не вдалося.

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